NOVACOLOR è sempre più vicina ai professionisti del colore e dedica loro due nuovi strumenti gratuiti e online

Le texture dei prodotti Novacolor diventano scaricabili in formato BIM e CAD, a disposizione di architetti e designer, mentre nasce un nuovo sito dedicato a Wall2Floor e pensato per i decoratori: la color boutique di Forlì preme l’acceleratore sul digital.

Da oltre 35 anni Novacolor è al fianco dei professionisti della decorazione: la color boutique di Forlì è infatti scelta ogni giorno da architetti, color designer e decoratori di oltre 40 Paesi nel mondo per la qualità dei suoi prodotti, per l’eleganza del made in Italy, per la vocazione green, ma anche per l’attenzione continua che il brand dedica loro.

Accanto al prestigioso progetto Novacolor Ambassador e al programma di formazione continua presso la Novacolor Academy, il 2017 ha segnato la nascita di due nuovi, importantissimi strumenti che sottolineano la vocazione digital dell’azienda.

Una nuova sezione del sito www.novacolor.it ospita infatti un archivio contenente le texture digitalizzate dei prodotti Novacolor più amati, in formato BIM e CAD. Queste texture potranno essere scaricate in modo totalmente gratuito da architetti e designer che vorranno includerle nei propri progetti.

È invece dedicato ai decoratori il nuovo sito www.wall2floor.it che ospita un super-tutorial su Wall2Floor, il sistema multistrato Novacolor che permette di ottenere, su superfici orizzontali e verticali, rivestimenti continui secondo le più recenti tendenze dell’architettura di alto pregio.



Ad aprile 2017 Novacolor ha siglato un importante accordo con Syncronia.com, la piattaforma che consente ad architetti e designer di scaricare file BIM e CAD delle eccellenze italiane e straniere come Alessi, Eclisse, Teuco, Alpi e molti altri: si tratta delle riproduzioni virtuali di prodotti sia per interni che per esterni di brand che da sempre si distinguono per la qualità delle loro proposte. Grazie a Syncronia è possibile creare quindi render di grande dettaglio scegliendo ogni elemento, dalle facciate alle maniglie delle porte. In questo modo si può illustrare al cliente il progetto in ogni particolare già in fase preliminare e rendere la progettazione più semplice e fluida.

A questo proposito è stata realizzata sul sito www.novacolor.it una sezione dedicata contente un catalogo delle texture virtuali dei prodotti Novacolor più apprezzati: direttamente dal sito Novacolor è quindi possibile scaricare i file BIM e CAD in modo gratuito e applicarli alle superfici virtuali dei propri progetti. Inoltre sono disponibili anche i pannelli Design Pieces, inseribili come elementi d’arredo per impreziosire i propri 3D.

Disponibile in passato solo per la parte architettonica e ora anche per la parte strutturale e gli impianti, il BIM (building information modeling) è una metodologia di progettazione basata su un modello virtuale. Dalla modellazione architettonica, strutturale e impiantistica è possibile, durante i processi di costruzione progetto, estrarre con grande facilità tutte le quantità secondo metodi e criteri completamente personalizzabili e parametrizzabili. Aggiungendo la variabile tempo in un progetto, il BIM sarà utile per la creazione del cronoprogramma del cantiere, consentendo ai progettisti BIM di simulare lo sviluppo dell’edificio nel tempo, elemento per elemento. Ultima fase tutt’oggi in via di sviluppo da parte di molte aziende del settore è la gestione della manutenzione degli immobili sulla base di un modello degli stessi.

A Novembre 2017 è stato invece presentato www.wall2floor.it: il nuovo sito risponde non solo all’esigenze di coloro che cercano un prodotto in grado di rivoluzionare il modo consueto di concepire l’interazione fra le superfici e non conoscono ancora Wall2Floor, ma anche e soprattutto alla richiesta dei professionisti della decorazione di avere un punto di riferimento nella realizzazione dei loro lavori, un super tutorial che – come un assistente virtuale – li guidi step-by-step nell’utilizzo di Wall2Floor.

Bilingue, intuitivo, mobil-friendly, il nuovo sito www.wall2floor.it permette all’utente di selezionare con un semplice click uno dei cinque sistemi Wall2Floor proposti da Novacolor – Urban, Commercial, Office, Outdoor, Wellness – e poi di decidere su quale superficie operare (massello o piastrelle) e in che modalità (orizzontale o verticale). Effettuate le scelte, il sito restituisce all’utente il suo tutorial “personalizzato”, scelto fra ben 36 video possibili.

Wall2Floor decora ambienti antichi e contemporanei, offrendo soluzioni cromatiche e tessiture in modo inedito. Applicato dai decoratori Novacolor in modo professionale e artigianale, Wall2Floor dà vita a linee pulite e superfici, mai uguali, che riconnettono a una dimensione essenziale in cui il vero lusso è un’eleganza concreta e naturale.

Wall2Floor offre soluzioni in grado di soddisfare le diverse esigenze estetiche e tecniche, nelle seguenti aree di utilizzo: Urban, Commercial, Office, Outdoor, Wellness.

Urban permette interventi di decorazione anche in ambito di riqualificazione delle superfici orizzontali e verticali, sovrapponendosi alle finiture già esistenti; è ideale per appartamenti, boutique e negozi.

Commercial è caratterizzato da elevate resistenze al traffico pedonale tipico delle superfici commerciali, è ideale per showroom, reception, hotel e uffici pubblici.

Office presenta un’elevata resistenza meccanica ed è la soluzione specifica per la decorazione di superfici interne a uso privato o commerciale sottoposte a traffico pedonale e stress meccanico derivante, per esempio, dalle sedute con rotelle normalmente presenti all’interno di questi ambienti.

Outdoor: estremamente resistente all’acqua e all’abrasione, trova la sua collocazione ideale nell’ambito di terrazze e aree esterne.

Wellness: soluzione specifica per ambienti come centri benessere e SPA, ha un ottimo comportamento rispetto al calore umido, al calore secco e a sostanze grasse come oli, creme ed essenze.