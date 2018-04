Scopri i finalisti del Retail Institute Award 2018.

Si è conclusa con successo l’ultima edizione del Retail Institute Award Italy 2018, il prestigioso riconoscimento delle eccellenze in campo retail e pop, tenutosi dal 21 al 23 Marzo 2018 durante la mostra-convegno Shop Expo .

I progetti finalisti

CATEGORIA: POP DESIGN

Pop Durevole

Clarins Italia – Teche con Ologrammi

Creative Redbox – Bancarella San Pellegrino per San Pellegrino

Pop Non Durevole

Cartimballo – Espositore Hurom Haa per Hurom Italia – Italjuicer

Creative Redbox – Colgate Max White Expert White per Colgate

Pop Materials with Digitals

ATS Display – Santa’s Toy Factoy per Coca-Cola HBC Polska

Eurodisplay – Energy Zone Red Bull per Red Bull

CATEGORIA: ENGAGEMENT

Attività Integrate per il Punto Vendita

Cefla – Digital Proximity integrato su tutta la rete nazionale Carrefour Market

Realtà – Summer Wow Activation per Coca-Cola HBC Italia

Loyalty

Apoteca Natura – Health & Loyalty System

GS spa – #beasuperhero

Eventi

Proxima – Hip Hop School per Galleria Verde

Proxima – Runner in vista per Savills Larry Smith

Digital Engagement & Pure Digital

Apoteca Natura – App Consiglio Pro

Eurodisplay – Progetto Retailtainment 4.0 Connected Vending Machine per 1177 – Calze Ileana

CATEGORIA: STORE DESIGN

Store

Epta – Bennet Smart Lecco

Illy Caffè – Illy Caffè Monte Napoleone

Temporary/Pop-up/ Shop in Shop

Clarins Italia – Skin SPA Clarins @ Virgin Corso Como Milano

Realtà – Vodafone Store Light

Vetrine

Epta – Iarp Cool Emotions Range

Illy Caffè – L’autunno in città