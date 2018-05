Finalisti e Gala Dinner Retail Institute Award Italy 2017

Si è conclusa con successo l’ultima edizione del Retail Institute Award Italy 2017, il prestigioso riconoscimento delle eccellenze in campo retail e pop.

Durante la cena di gala del 24 maggio saranno premiati i vincitori per ciascuna delle categorie in concorso e verranno conferiti il premio speciale della Critica ed il Best in Show.

ELENCO FINALISTI

1)POP Durevole

Alessandro Luciani Designer- Red Sox Appeal per Red Sox

ATS Display – Chupa Chups Car per Perfetti Van Melle

2)POP Non Durevole

Eurodisplay Design in Progress – Counter Pharma Vitamits & Vitagummy per Pfizer Consumer Healthcare Italia

PepsiCo Beverages Italia– Esposizione promozionale continuativa

3) Attività Integrata Per Il Punto Vendita

Proxima – Gaming in Mall Event Mele Val Venosta per VI.P

Realtà Group – Isole Mulino Bianco “prima colazione” per Barilla

4) Digital & Technological Innovation – App

Cefla – Shop App

Checkbonus – Store Traffic App

5) Digital & Technological Innovation – Tech per lo store

Creative Redbox – Fresh Display Coolio

Intertouch – Danone Stay Strong per Danone

6) Vetrine

Italtrading –In vetrina con Polase Inverno per Pfizer Consumer Healthcare Italia

Over the Rainbow – Fay Robot per Tod’s

7) Store – Retailer

Visual Display – BU.CO Burger & Cocktail per Postaccio

Unes – Il Viaggiator Goloso

8) Store –Shop in Shop

Epta – Restaur-Action in Retail Corner Shop in Shop

Unes – Il Viaggiator Goloso Temporary Store

9) Store – Temporary/ Pop-Up store

Carrefour – Tram vivi di gusto per GS

Sky Italia – #spazioSKYDarsena

Anche quest’anno, la serata di premiazione avrà luogo presso la prestigiosa location del 31^ piano del grattacielo Pirelli: ai partecipanti sarà proposto un gala dinner all’insegna di momenti conviviali e business networking.

L’evento prevede la partecipazione di professionisti ed esperti del settore retail.

Vi ricordiamo che l’accesso alla serata è riservato; per richiedere informazioni sulle modalità di partecipazione, contatta award@retailinstitute.it

24 Maggio 2017

Palazzo Pirelli, 31^ piano

Via Fabio Filzi 22 Milano