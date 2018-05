Flagship Store DAVID MARC Eyewear, Roma

L’architetto Francesco Zarbano progetta il primo flagship store del noto marchio italiano di occhialeria.



David Marc ha aperto il suo primo flagship store a Roma, sulla prestigiosa Via del Corso, rappresentando il presente ed il futuro, il passato e le nuove tecnologie.

Lo store si sviluppa su un’area di 40 mq., ed il progetto nasce dall’idea di coniugare due stili, quello industriale e quello moderno, con il legno riciclato e l’ottone brunito, mentre le pareti ed i soffitti bianchi spiccano sul lungo mobile di circa 9 metri in legno di quercia e manici in pelle.

30 teche in vetro appese al muro mettono in evidenza tutte le collezioni di occhiali; al centro dello spazio ci sono due tavoli espositivi con piano in cristallo estraibile ed una struttura in ottone e legno. Un gioco di contrasti è stato realizzato per la parete di fondo, nella zona cassa, nella quale è stato inserito un pannello con muschio stabilizzato (PolarMoss).



DAVID MARC Italian Eyewear Designers

David Marc nasce dalla fantasia di due designer italiani di occhiali, in grado di unire la tradizionale artigianalità del Made in Italy con le ultime tendenze della moda.

Architect Francesco Zarbano

Customised furnishing system Sestini&Corti snc

Photos courtesy Studio Daido

FRANCESCO ZARBANO ARCHITETTO

Lo Studio, con sede a Roma, da anni si è specializzato in design, restyling e arredamento di locali commerciali come ristoranti, pizzerie, cocktail bar, negozi, appartamenti, ville, case vacanza e B&B. Le opere sono riconoscibili dall’eleganza delle finiture e dalle soluzioni originali. Ogni progetto ha grande flessibilità per offrire il massimo al cliente più esigente; collabora con aziende leader del settore fornendo una vasta gamma di prodotti di qualità e per un arredamento sempre curato nei minimi dettagli.