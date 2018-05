I vincitori del Retail Award Italy 2018.

Si è conclusa la premiazione del Retail Award Italy 2018 durante la cena di gala presso il Four Season Hotel a Milano, alla quale hanno preso parte circa 300 top manager.

L’evento è stato organizzato dallo staff della rivista retail&food della casa editrice Edifis di Milano e dal Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali CNCC in partnership con Mapic Italy.

Ecco i brand premiati nelle 10 categorie dell’Award:

Family Store – Terranova

– Terranova Moda, accessori, sport – Calliope

– Calliope Casa e accessori, servizi – Maxi Zoo Italia

– Maxi Zoo Italia Elettronica e telefonia – SBS

SBS Intrattenimento, regali, gioielli – Pandora

– Pandora Salute e bellezza – Centro Medico Santagostino

– Centro Medico Santagostino Market – Carrefour Express

– Carrefour Express Food Comfort – Cioccolatitaliani

– Cioccolatitaliani Food Smart – Toasteria Italiana

– Toasteria Italiana Travel retail – Antica Focacceria San Francesco

Oltre agli Award sono state attribuite due “Menzioni Speciali” a Conad nella categoria Market ed Euronics nella categoria Elettronica e Telefonia.

I brand premiati testimoniano il dinamismo del retail in Italia e danno il polso dell’ampiezza e della varietà dell’offerta. Impegnativo il lavoro svolto dai 30 giurati, tre per ognuna delle 10 categorie, considerata la qualità dei partecipanti. L’evento ha messo in evidenza, che le catene del retail attive in Italia sono tante, molto diverse per storia, numeri, prodotti e sono in grado di coprire ogni tipo di canale (urban, centri commerciali, travel) con professionalità, serietà e grande attenzione alle tecnologie e all’ambiente.

L’evento è stato sostenuto dalle più rappresentative associazioni di categoria (AIGRIM, ATRI, Federfranchising, Assotemporary e Retail Institute Italy), e ha visto la partecipazione di titolari e manager delle 110 insegne del retail in gara; manager dei più importanti aeroporti italiani delle più rappresentative società di gestione di centri commerciali stazioni ferroviarie e aeroporti, oltre ad alcuni importanti ospiti internazionali.

