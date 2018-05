MARKETING-JAZZ realizza farmacie in edizione limitata

LUCE E COLORE = SALUTE ED EMOZIONE → Questo è il filo conduttore della progettazione degli spazi della Farmacia Ainhoa.

Situata in un centro commerciale di Orihuela, nella rinomata costa turistica della Murcia (Spagna meridionale), rappresenta un nitido punto di riferimento nella shopping experience di una clientela esclusiva che è solita soggiornare in questo angolo di paradiso della Spagna.



Forte impatto visivo viene fornito dal sapiente uso dei colori che si delinea sin dall’ingresso, con enormi insegne, a preannunciare la straordinarietà del layout interno. Il design è volto a stabilire una connessione, semplice, chiara, ma altamente professionale, con un pubblico contemporaneo, desideroso di reperire nuovi prodotti di cosmesi e medicinali, insieme ad una distinta innovazione tecnologica.



L’arredo semplice e lineare consta di due pareti espositive contigue all’ingresso, veramente moderne, ognuna delle quali mostra i nuovi prodotti ed i preparati naturali. Al centro della farmacia, due grandi isole espositive, sono in grado di ottimizzare gli spazi, con promozioni speciali ed allo stesso tempo mettono a proprio agio la clientela.

La parete espositiva principale presenta i farmaci più usati, mentre, alla sua sinistra, una parete attrezzata accoglie ausili ortopedici ed altri articoli medicali; lateralmente, un’area presidiata da un bancone vendita ed apposite sedute di attesa, sono riservati a portatori di handicap. I prodotti naturali, a completare la gamma di preparati per la cura della persona e della salute, sono raggruppati in una apposita struttura, che unita alla piccola area dedicata agli occhiali arricchiscono l’offerta in essere.

Il sistema di illuminazione mette in risalto l’intero concept espositivo, segue la presentazione dei prodotti e l’approccio emozionale alla vendita. Tutta l’illuminazione interna è stata realizzata con apparecchi luminosi a LED che incorniciano le nicchie ad arco ed altri perimetri che accompagnano ed orientano la clientela; proiettori a LED direzionali sono posizionati sulle aree espositive; sulla facciata della farmacia, invece, si distinguono lampade in metacrilato dai diversi colori, appositamente realizzate sulla sagoma degli albarelli (recipienti in maiolica utilizzati nelle antiche farmacie).



Sono stati impiegati molteplici materiali per definire questo layout: grandi mattonelle in gres porcellanato effetto marmo, pareti in melammina con finiture in sicomoro bianco, trasformano la farmacia in un ambiente accogliente, semplice, funzionale, allo stesso tempo ricercato, in grado altresì di incrementare l’esperienza emozionale d’insieme. Il sistema di arredamento, alquanto minimalista, si compone prevalentemente di ripiani con finiture in MDF dello spessore di 1 cm., pensato per dare la massima flessibilità e visibilità ai prodotti. Anche l’impiego del Corian® per i banchi vendita, il metacrilato per le grafiche e le insegne, e le accurate finiture in metallo sui pannelli sono l’espressione di innovazione, impegno e raffinatezza.

Location Orihuela, Murcia, Spain

Area 80 sqm

Creativity, design and overall direction Carlos Aires

Artistics illustrations and sketches Elena de Andrés

Branding Natalia Aires

Project Management Mercedes Robles

Technical design Beatriz Alonso

Visual Merchandising Carlos Aires and Mercedes Robles

Photos courtesy Luis Sanchez de Pedro Aires

by AN shopfitting magazine no.144 ©