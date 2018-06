CLERGERIE apre due nuove boutique a Parigi e New York.

Il brand francese inaugura due prestigiosi monomarca nel cuore delle capitali della moda, con un nuovo concept firmato da Vudafieri-Saverino Partners.

La Maison francese Clergerie, sinonimo di calzature di lusso nel mondo, ha recentemente aperto due nuovi flagship store affacciati sulle più rinomate vie dello shopping internazionale: Madison Avenue a New York e Rue St. Honoré a Parigi.

Due vetrine d’eccezione, il cui progetto di interior design è pensato da Vudafieri-Saverino Partners. Lo studio milanese vanta una grande esperienza nel settore retail, avendo lavorato per brand come Delvaux, Pucci, Tod’s, Roger Vivier, Moschino, Sonia Rykiel…

Dal 2014 Vudafieri – Saverino Partners cura lo sviluppo worldwide degli store Clergerie e per queste nuove aperture ha ideato un concept che si differenzia dalle precedenti realizzazioni, capace di farsi portavoce di tutta la tradizione e i valori della Maison.

Clergerie è un brand storico, le cui radici risalgono al 1895, divenuto celebre in tutto il mondo per il suo design sempre all’avanguardia. Le sue calzature si distinguono per lo stile unico e audace, capace di stravolgere i canoni dell’abbigliamento classico e di trascendere le mode passeggere. La donna Clergerie ha un temperamento forte e autosufficiente; un’attitudine femminile bilanciata da una natura urbana, rock’n’roll e glamour.

Un DNA che i due architetti hanno cercato di ricreare nel progetto d’interior design: gli stores di Parigi e New York si caratterizzano per la combinazione tra morbidezza e durezza, sia in termini di forme sia di materiali, creando un dialogo continuo e dialettico tra gli elementi che le compongono. A spiccare nelle due nuove boutique sono quindi gli inediti mix di materiali, gli elementi architettonici dal forte impatto visivo e i contrasti nei colori.

Appena entrati i visitatori si trovano proiettati in un ambiente intimo e accogliente, ma allo stesso tempo estremamente moderno e sofisticato: un luogo ideale per scoprire le ultime collezioni del brand e vivere una shopping experience sorprendente.

Pannelli dalle forme scultoree in morbida pelle scamosciata e specchi dalle linee irregolari si contrappongono alle mensole in nero lucido, conferendo all’ambiente un carattere distintivo e immediatamente riconoscibile.

Il pavimento in marmo è composto da un motivo con piccoli scacchi neri e bianchi, dal carattere fortemente geometrico. Vi si appoggiano delle poltroncine blu dalle forme morbide, a confermare la forte dualità che caratterizza entrambi i negozi.

Le facciate, rivestite in lastre di alluminio, richiamano il mood fortemente urbano del marchio; il disegno cesellato con motivo tartan è ispirato a un’importante copertina di un catalogo vintage rinvenuto negli archivi Clergerie.

Clergerie è un marchio francese di calzature di lusso fondato da Robert Clergerie, i cui primi ateliers che risalgono al 1895. Clergerie combina una continua ricerca nel design con tecniche di produzione di alta gamma e forme femminili con un tocco maschile, in un costante dialogo. Radicata nel sud della Francia, a Romans-sur-Isère e guidata del direttore creativo David Tourniaire-Beauciel, Clergerie è nota per le sue silhouette architettoniche, la sua estetica pura e la sua audacia nel design. Clergerie possiede una rete di 15 boutique indipendenti in Francia, a Londra, negli Stati Uniti, a Madrid e Ginevra ed è presente nei principali negozi di lusso e nei concept store di tutto il mondo. Clergerie è parte di First Heritage Brands, che possiede anche altri gli altri due celebri marchi Delvaux e Sonia Rykiel.

VUDAFIERI ● SAVERINO PARTNERS

Fedele alla tradizione milanese dell’atelier creativo, il lavoro dello Studio guidato da Tiziano Vudafieri e Claudio Saverino spazia tra l’architettura, il design d’interni, il retail moda, l’hotellerie e il food design affrontando sia i grandi temi della città, del paesaggio e della società, sia l’architettura dei luoghi residenziali, commerciali e industriali. Vudafieri-Saverino Partners ha sede a Milano e Shanghai ed ha nel tempo sviluppato progetti pressoché in ogni Paese e continente.

Clergerie | Madison Avenue 901, New York | (Photo courtesy of Clergerie)

Rue Saint-Honoré 326, Parigi (Photo Guillaume Grasset courtesy of Clergerie)