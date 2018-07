Retail Awards 2018 – LA NOTTE DEL RETAIL.

Ikn Italy annuncia la proroga al 14 settembre per l’invio delle candidature alla 2° edizione dei Retail Awards.

Le aziende retailer hanno tempo fino al 14 settembre per candidare il proprio progetto ai Retail Awards 2018, l’iniziativa giunta alla seconda edizione ideata da IKN Italy in occasione di Forum Retail .

In programma il prossimo 29 novembre, i Retail Awards rappresentano un’opportunità unica di branding in un contesto che vede coinvolti i principali attori del Retail italiano: una serata di gala dedicata alla premiazione dei migliori progetti per il settore Retail suddivisi in 10 categorie.

L’iniziativa firmata IKN Italy si presenta come un nuovo punto di riferimento per l’eccellenza italiana in grado di stimolare l’adozione di approcci innovativi in un settore in continua evoluzione come quello del Retail portando soluzioni avanzate in grado di soddisfare i propri clienti.

Le 10 categorie tematiche individuate sono le seguenti:

Best retailtainment concept

Il negozio diventa luogo delle emozioni: come donare ai clienti un’esperienza unica che vada oltre l’acquisto e che leghi il brand ad un evento divertente? Quali sono le migliori strategie per portare il cliente nel PdV e farlo interagire con il personale del negozio?

Si valuteranno i progetti che comprendano corsi in store, eventi legati a testimonial, blogger, influencer e VIP e un’offerta di servizi “edonistici” che accresca la capacità relazionale del punto vendita, aumentando la corporate identity dell’insegna e conferendole un forte carattere distintivo.

Best customer experience initiative

Realizzare un percorso d’acquisto suggestivo e a misura di cliente risulta essere un’occasione unica di posizionamento del brand: la categoria si rivolge a progetti innovativi che valorizzino la customer experience creando una commistione tra canale fisico e digitale.

Si valuteranno i progetti con un approccio customer-centric che riescano a rivoluzionare l’esperienza d’acquisto e garantire un trattamento personalizzato in grado di soddisfare ogni esigenza della clientela.

Best Chief Digital Officer

Mai come in questo momento il ruolo del Chief Digital Officer sta diventando chiave per traghettare l’azienda verso la trasformazione digitale, con competenze multitasking che spaziano tra e-commerce, consumer service, project management, ICT, logistica e comunicazione multi-canale.

Il premio andrà al Manager che abbia saputo coniugare responsabilità a livello strategico (concepito e introdotto una strategia digitale di orizzonte aziendale), trasformativo (il disegno dell’esperienza digitale utente, cliente, dipendente o partner che sia) e operativo (governo e utilizzo di Web, Social Media, Analytics, sviluppo di e-commerce e app mobile).

Best innovation in payments

Tra pagamenti mobile e contactless, self-checkout ed applicazioni dedicate, qual è l’evoluzione dei digital payments?

Si valuteranno i progetti che velocizzino i pagamenti e le operazioni alle casse in store, che garantiscano la sicurezza in mobilità e che abbiano la capacità di rispondere alle esigenze e agli stili di vita del consumatore moderno, tra cui e-invoicing, self ticketing e fidelizzazione.

Best logistics project

Il ruolo della logistica nelle aziende del Retail è sempre più un fattore competitivo determinante: solo chi saprà coniugare le nuove esigenze dei consumatori con quelle della produzione e della distribuzione in modo sostenibile sopravviverà alla rivoluzione tecnologica.

Si valuteranno i progetti che fanno fronte alle sfide del mercato e ottimizzano l’attività dell’intera Supply Chain, dall’adozione di nuove tecnologie al contributo delle risorse umane.

Best loyalty project

Come si fidelizza la clientela quando la relazione è veicolata su una moltitudine di touch point? Come evolvono in questo scenario le strategie di loyalty management, e i loro “storici” strumenti – i programmi fedeltà?

Si valuteranno i progetti che siano in grado di garantire relazioni durevoli, trasparenza dell’assortimento e semplificazione del processo di acquisto tramite una presenza coerente e reattiva su molteplici touchpoint.

Best store layout (Retail & GDO)

Nell’era digitale la vera sfida dei retailer è quella di far (r)innamorare il Cliente del proprio punto vendita. La soluzione è un Concept Store innovativo in grado di emozionare, migliorare la shopping experience e semplificare la vita del cliente grazie a tecnologie di Digital Signage.

Si valuteranno i progetti per GDO e Retail Store capaci di fondere design e tecnologia per offrire al cliente un’esperienza unica e memorabile in grado di creare un ponte con la proposta online del brand.

Best store layout (Fashion & Luxury)

Nell’era digitale la vera sfida dei retailer è quella di far (r)innamorare il Cliente del proprio punto vendita. La soluzione è un Concept Store innovativo in grado di emozionare, migliorare la shopping experience e semplificare la vita del cliente grazie a tecnologie di Digital Signage.

Si valuteranno i progetti per Fashion e Luxury Store capaci di fondere design e tecnologia per offrire al cliente un’esperienza unica e memorabile in grado di creare un ponte con la proposta online del brand.

Best in store talents

Nell’era della rivoluzione tecnologica saranno ancora le persone a fare la differenza, specialmente nel Retail dove, nonostante la moltitudine di canali, il ruolo dell’addetto alla vendita rimane centrale per accrescere l’esperienza di acquisto del consumatore.

Questa categoria si propone di dare spazio al valore delle persone con un premio riservato al progetto HR che ha saputo (ri)mettere in moto la passione dei dipendenti e stimolare la crescita dei talenti in store, perché la portata innovativa di una procedura può diventare un grande patrimonio per l’intera azienda.

Best Retailer 2018

Il premio riconosce non solo le performance in termini economico finanziari ma vuole riflettere anche il livello di innovazione aziendale per rispondere alle sfide del mercato, sempre più complesse oggi. Per essere un Retailer d’eccezione è fondamentale differenziarsi sui canali digitali, offrire un’esperienza unica nel PdV e avere una vision nel lungo periodo che lo posizioni come disruptor rispetto ai competitor, prendendo anche qualche rischio.

Il vincitore verrà scelto dal Grand Giurì (una Giuria formata da tutti i Presidenti di Categoria), dal Premiatore della Categoria e dal Team IKN Responsabile dell’Area Retail

Presidente della Giuria è Monica Gagliardi, Global Ecommerce, Digital, Social Director di OVS Group: ogni categoria ha una Giuria dedicata composta da esperti provenienti dalle maggiori aziende dei settori di riferimento.

Per partecipare all’iniziava, inviare la propria candidatura attraverso il sito www.retailawards.it

La “Notte del Retail” si svolgerà all’Atahotel Expo Fiera di Milano, il prossimo 29 novembre.

Per informazioni e aggiornamenti sul programma: www.retailawards.it

♦ Community OnRetail

OnRetail è la community di IKN Italy dedicata al settore: mette a disposizione dei professionisti del Retail contenuti e aggiornamenti continui con conferenze, formazione tecnica, articoli, interviste e video. Attraverso canali tradizionali, digital e social offre la possibilità di condividere conoscenze, esperienze aziendali, best practice e innovazioni grazie al contributo dell’Advisory Board e dei maggiori esperti del settore. OnRetail rappresenta lo strumento più adatto per costruire una fitta rete di relazioni e interazioni tra tutti i professionisti attraverso grandi eventi e appuntamenti in cui confrontarsi con partner, colleghi e protagonisti del settore.