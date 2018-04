Philips Lighting, leader globale nel campo dell’illuminazione, lancia Philips Maxos fusion

Questo nuovo sistema aiuta a rendere gli edifici “a prova di futuro”, essendo pertanto predisposto alla connessione.

I nuovi sistemi di illuminazione LED a canalina di Philips, permettono una facile integrazione con le luminarie ed i sensori LED connessi di Philips per il mondo retail, le industrie, i depositi e centri di distribuzione.

Nuovi livelli di regolazione della luce, per ottenere gli effetti luminosi desiderati e per integrare altre tecnologie del futuro all’interno di un unico sistema.

I rivenditori possono personalizzare l’ambientazione del loro negozio e creare i giusti effetti luce coerentemente con il concept del punto vendita.

Questa linea è in grado di fornire una illuminazione LED di alta qualità dando la possibilità di aggiustare gli effetti luminosi e aggiungere al sistema ulteriori tecnologie IoT.

Il sistema a canalina può essere implementato con sensori che permettono l’integrazione di tecnologie tipiche di negozi e magazzini come videocamere, luci, audio e scanner tutti all’interno di un unico sistema.

Philips Maxos fusion offre un elevato grado di flessibilità per montare e riposizionare le luci LED ovunque lungo le guide sulla struttura, ed è adatto per la vendita al dettaglio, i magazzini, le aree di produzione alimentare, le applicazioni automotive e altri ambienti industriali.

La nuova gamma di ottiche da accesso a infinite possibilità di illuminare gli spazi, offrendo una luce ad alta efficienza energetica con l’utilizzo di meno apparecchi e con una riduzione del costo totale (TCO). I moduli LED possono essere mossi e alloggiati lungo le guide montate sulla struttura.

Questo, per esempio, permette di evidenziare promozioni speciali accentuando la luminosità in punti precisi, oppure di garantire estrema uniformità della luce nelle aree che richiedono linee luminose più ampie.

“Apprezziamo profondamente le esigenze dei clienti che hanno installato più di due milioni di metri di sistemi a canalina. Philips Maxos fusion nasce in risposta alle necessità dei clienti e rappresenta una spina dorsale per il riposizionamento di luminarie, sensori e sistemi di illuminazione connessi futuri e presenti. È ideale per soluzioni luminose di precisione e servizi di gestione del cliente con un valore aggiunto per punti vendita e industrie“, afferma Paul Peeters, Business Leader Professional Lighting Europe Philips Lighting.

Philips Maxos Fusion è disponibile in Europa da metà febbraio 2017.

Philips Maxos fusion garantisce un risparmio energetico fino al 55% rispetto ai sistemi di illuminazione tradizionali. A seconda delle lampadine utilizzate, Maxos fusion ha una durata tre volte superiore rispetto ai sistemi a canalina convenzionali.

Il sistema fornisce una luce uniforme e confortevole in una scelta di temperature e colori che riduce al minimo l’abbagliamento.

Può essere applicato con i vari apparecchi di illuminazione LED, come proiettori, luminarie sia a struttura lineare che non, e può connettersi con elementi non di illuminazione come fari Bluetooth e apparecchiature di terze parti.

La linea Philips Maxos fusion è adatta per ambienti che richiedono un elevato grado di conformità alle normative internazionali. Soddisfa ad esempio, nel settore automobilistico, le specifiche richieste sulla tipologia di illuminazione utilizzata per evitare problemi nei processi di rivestimento superficiale delle macchine.

Philips Lighting

Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT) è leader mondiale nei prodotti, sistemi e servizi di illuminazione. Philips Lighting fornisce soluzioni innovative che danno vita a nuovi valori di business, offrono una user experience di alto livello e aiutano a migliorare la vita delle persone.

Philips Lighting è la prima azienda che fornisce soluzioni per i mercati consumer e professional, avvalendosi dei vantaggi dell’Internet of Things per trasformare case, edifici e spazi urbani.

Philips Lighting, con vendite pari a 7,1 miliardi di euro nel 2016, ha circa 34.000 dipendenti dislocati in oltre 70 Paesi.