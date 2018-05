COSMOFARMA EXHIBITION chiude la 21a edizione con numeri in crescita.

Cosmofarma Exhibition, la manifestazione organizzata da Bologna Fiere, ha chiuso ieri con ottimi risultati, confermando la sua leadership di evento di riferimento per il mondo farmaceutico.

“Anche questa 21a edizione si è confermata un appuntamento importante per le aziende che vogliono incrementare il loro business e per gli addetti ai lavori che intendono aggiornare la loro formazione professionale – dice Franco Boni, Presidente di Bologna Fiere – Cosmofarma è infatti un format unico che riunisce in un unico luogo le migliori imprese e gli esperti del settore farmaceutico più accreditati. Lo testimoniano i numeri di quest’anno, ancora una volta in crescita: oltre 400 espositori, più di 1000 marchi presenti, un’area espositiva in aumento del 5%. Record di visitatori presenti: superata la soglia delle 32.000 presenze. I buyer provenienti da 29 paesi sono stati 49 e gli incontri programmati con le aziende sono stati 740. E’ stata un’edizione particolarmente dedicata all’innovazione e alla ricerca, con oltre 90 convegni di aggiornamento professionale e un premio prestigioso che ha riconosciuto competenze tecnologiche e sperimentali a 15 aziende particolarmente all’avanguardia”.

Cosmofarma Exhibition 2017 ha schierato imprese impegnate in una continua evoluzione della farmacia, sempre più un luogo di prevenzione orientato al benessere e alla cura di sé.

In crescita i dati di vendita dei prodotti dermocosmetici e degli integratori alimentari, +15% negli ultimi due anni. Per i cosmetici, come si evince dalla nota diramata da Stefano Fatelli, Presidente del Gruppo Cosmetici in Farmacia di Cosmetica Italia, la farmacia rappresenta un valore di vendita superiore ai 1.800 milioni di euro, rappresentativo del 18,5% del totale dei consumi cosmetici, una quota quindi in crescita e superata solo da grande distribuzione e profumeria: il canale farmacia è sempre di più premiato dai consumatori che hanno ribadito la loro fiducia, riconoscendone gli alti livelli di cura del servizio e specializzazione

La farmacia fotografata da Cosmofarma 2017 è un canale in trasformazione, in grado di fornire alla clientela un’offerta sempre più diversificata. Gli addetti e le aziende hanno potuto confrontarsi a Bologna sul futuro del settore, in linea con lo slogan con cui è stata lanciata questa edizione, “Guardiamo oltre, guidati dalla passione”. A proposito di questo tema, ampia partecipazione alla Business Conference di Cosmofarma dove Sergio Dompé, Presidente dell’omonimo gruppo farmaceutico, Marco Grieco in rappresentanza di EY e Claudio Marenzi, Presidente di Herno, di Confindustria Moda e di Pitti Immagine hanno raccontato come il loro lavoro e la loro visione strategica siano stati fortemente influenzati dalla passione e da uno sguardo non convenzionale sulle prospettive di sviluppo delle loro imprese.

“Anche quest’anno i temi trattati a Cosmofarma sono stati di grande interesse per una farmacia che vuole essere al passo con i tempi e rafforzare il proprio ruolo di presidio sociale e sanitario sul territorio – dice Annarosa Racca, Presidente di Federfarma – Le novità sul mercato presentate in questa edizione particolarmente ricca, i convegni e i dibattiti hanno offerto nuovi spunti di aggiornamento per lo sviluppo professionale e tecnologico della farmacia. E’ stato per noi importante presentare, durante il nostro consueto Congresso, il nuovo logo Farmacia dei Servizi –Federfarma, non una semplice sigla grafica ma la sintesi del nostro fare rete, del procedere uniti verso l’evoluzione di una professione sempre più di pubblica utilità e che ci vede impegnati dalle grandi aree urbane ai piccoli centri, in tutta Italia”.

Tra le innumerevoli iniziative, riflettori puntati su innovazione e ricerca all’Innovation e Research Award. Il progetto di Cosmofarma, nato nel 2015, ha premiato, scelte da una giuria prestigiosa, 7 aziende con i loro i prodotti più innovativi per il mercato.

Un importante riconoscimento è stato inoltre conferito a 8 start-up e spin-off partecipanti al Cosmofarma Start-Up Village, che sono state scelte da alcune imprese leader del settore per la consulenza fornita allo sviluppo dei loro progetti.

Tecnologia e sperimentazione protagoniste anche dei convegni in manifestazione. Si è parlato di “farmacista aumentato” con QuintilesIMS, che ha analizzato, alla luce delle ultime scoperte tecnologiche, l’apporto della robotica e dell’Intelligenza Artificiale per migliorare il servizio reso dal farmacista. Sono state analizzate anche le opportunità che il mondo digital offre per una farmacia moderna e attenta alle esigenze del cittadino.

Integratori e nutraceutici in primo piano alla prima edizione di Nutraceuticals Conference by Nuce, che ha proposto convegni e approfondimenti sul ruolo di integratori, nutraceutici e cosmeceutici per tutte le fasi di vita del paziente, dall’infanzia all’invecchiamento e per gli animali, con gli integratori per la veterinaria. Grande interesse anche per il convegno sulle proprietà nutrizionali di alimenti alternativi, tra cui insetti e alghe, considerate fonti di proteine di alta qualità per il futuro dell’alimentazione. Il convegno ha coinvolto le principali associazioni di riferimento, esperti internazionali e opinion leader del settore.

www.cosmofarma.com