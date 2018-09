Al MUDEC di Milano la mostra per i 50 anni di ETRO “Generation Paisley”

Il luogo e il tempo, le radici e la cultura. Quella di Etro è un’esperienza organica, una sedimentazione di idee, di segni e di esperienze che si traduce in oggetti del quotidiano.

Ogni abito e ogni accessorio è il distillato di curiosità soddisfatte, di rielaborazione di sentimenti che prende forma.

E’ il risultato di una ricerca antropologica e sottende uno sguardo visionario e consapevole. L’avventura nasce con la produzione di tessuti e si evolve inventando uno stile di moda dall’identità forte.



Il motivo Paisley – il germoglio della palma di dattero ” Albero della Vita”, di origine mesopotamica e riconosciuto come simbolo di fertilità e di lunga vita – diventa una costante e caratterizza l’intero lavoro di Etro, che rappresenta anche per questo, un unicum. Per festeggiare i suoi primi 50 anni Etro, dunque, non poteva che scegliere Il Museo delle Culture di Milano, un luogo caratterizzato dal medesimo spirito: la vocazione al nomadismo e quella sensibile apertura alle meraviglie del mondo. Il MUDEC, infatti, ospiterà ‘Generation Paisley’ che, inaugurata il 22 settembre 2018, potrà essere visitata gratuitamente fino al 14 ottobre.

La mostra avrà un respiro immaginifico ed articolato: le fronde di un gigantesco albero accoglieranno il visitatore, mentre una sorta di spina dorsale senza soluzione di continuità attraverserà 5 stanze, ignorando idealmente i confini, costruendo con 50 capi un percorso analogico e stilistico formato dagli abiti delle diverse collezioni.

L’intera operazione risulterà un’esperienza totalizzante nella quale, tra pareti ricoperte di tessuti, quadreria, rifrazioni in un gioco di specchi che moltiplicano e amplificano, effetti digitali e tridimensionali, il visitatore sarà immerso in un’atmosfera straniante e familiare insieme. Un caleidoscopio emotivo che farà comprendere come per Etro il fattore culturale sia il principio fondante e che la moda è sinonimo di sensibilità esistenziale, di contenuto, prima ancora di essere forma.

Molti elementi in mostra appartengono alle collezioni personali di ognuno dei componenti della famiglia Etro. Grandi viaggiatori e intellettuali, ognuno di loro è animato da una diversa passione. In totale sintonia con il Mudec, e seguendo l’idea di wunderkammer infinita, si sono immaginati anche possibili scambi tra questi preziosi oggetti e quelli già presenti nella collezione permanente del museo: si costruirà così un dialogo proficuo che abbatte simbolicamente i confini e allarga le sensibilità e gli spazi del cuore.

#CHOOSEYOURROOTS

GENERATION PAISLEY

MUDEC via Tortona 56 20144 Milano

dal 23 settembre 2018 al 14 ottobre 2018

ingresso libero