NAD – Nuovo Anno Accademico.

La NAD – NUOVA ACCADEMIA DEL DESIGN, riparte ad Ottobre con il nuovo anno accademico delle tre scuole di design ADS – Architectural Design School, VDS – Visual Design School, FDS – Fashion Design School.

Un’offerta per chi vuole approfondire la propria preparazione anche dopo gli studi universitari o il diploma. Aggiornare le esperienze lavorative e le proprie conoscenze scolastiche, oggi rappresenta un’esigenza per chi vuole rimettersi in gioco facendo diventare la propria passione un lavoro a tutti gli effetti.

Si possono frequentare corsi e master in design, in progettazione di interni, in comunicazione in tutte le sue forme espressive: Corsi, Master, Seminari e Workshop anche in modalità di videoconferenza live interattiva.

NUOVA ACCADEMIA DEL DESIGN

Via Santa Teresa, 2 – VERONA (ex magazzini generali)