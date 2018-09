FLORIM a Cersaie 2018

Bellezza, ricerca, tecnologia e innovazione si traducono in superfici di design eleganti e da vivere. Dal 24 al 28 settembre Florim presenta le nuove collezioni del Gruppo presso gli spazi della Gallery a Fiorano Modenese – rinnovati per l’occasione – e a Bologna Fiere.

DISCOVER THE FUTURE è il claim che accompagna il Cersaie Made in Florim, con un ricco calendario di appuntamenti articolato in cinque FLORIM DAYS e quattro FLORIM NIGHTS.

Protagoniste dell’intera settimana sono le nuove superfici per l’architettura e il design interpretate nello stile dei brand del Gruppo (Floor Gres, Rex, Casa dolce casa – Casamood, Cerim e FLORIM stone). Le diverse proposte spaziano dalle tradizionali applicazioni (pavimento e rivestimento) fino alle soluzioni pensate per il mondo dell’arredo. Lo spazio dedicato a CEDIT – ampliato e completamente rinnovato – ospita tutte le collezioni del marchio oltre alle novità del Salone del Mobile 2018.

Focus di questa edizione sono i grandi formati Magnum Oversize (Menzione d’Onore del Compasso d’Oro ADI 2016). Il progetto offre sul mercato la più ampia gamma di lastre ceramiche per tutte le destinazioni d’uso (con formati che vanno dal 160x320cm al 120x120cm passando per il 120x240cm e il 120x280cm e diversi spessori 6-12-20mm).

È proprio in questa direzione che si sono mossi gli sforzi economici di Florim, che negli ultimi due anni ha investito oltre 200 milioni di euro per la realizzazione di due nuove fabbriche 4.0 dedicate alla produzione, lavorazione e logistica dei grandi formati.

FLORIM DAYS | da lunedì 24 a venerdì 28 settembre

Le grandi lastre vestiranno interamente la Florim Gallery di Fiorano Modenese (aperta tutti i giorni ai clienti e partner commerciali di tutto il mondo) e lo spazio espositivo del Gruppo a Bologna Fiere (Pad. 15 | Stand C1-D2). Riflettori puntati anche sulle inedite ispirazioni materiche delle superfici. I diversi brand, ognuno con il suo carattere identitario, si esprimeranno attraverso una vasta palette di sfumature stilistiche e cromatiche che, grazie agli interessanti giochi di formati, definiscono ambienti e arredi unici e pieni di personalità, il tutto in un ottica di progetto coordinato e trasversale. Alle proposte più classiche si affiancheranno anche una selezione di materiali preziosi e rari come l’Amazzonite, per spazi dal forte impatto decorativo.

FLORIM NIGHTS | da lunedì 24 a giovedì 27

Tecnologia e bellezza sono protagoniste di quattro diverse serate nella sede di Fiorano, cuore pulsante dell’azienda e per l’occasione cornice di uno spettacolo digitale avveniristico che mette insieme gli ingredienti che rendono unico il modo di fare design made in Florim.

Dettagli e orari

FLORIM DAYS (24-28.09) | h. 9.00 – 19.00

FLORIM NIGHT (24-27.09) | h. 19.00 – 23.00

BOLOGNA FIERE (Pad. 15 | Stand C1-D2) | h. 9.00 – 19.00 (24-27.09) e h. 9.00 – 18.00 (28.09)

Florim, con un’innata passione per la bellezza e il design, produce da più di 50 anni superfici ceramiche per tutte le esigenze dell’edilizia, dell’architettura e dell’interior design. Guidata da Claudio Lucchese, figlio del fondatore Ing. Giovanni Lucchese, l’azienda ha un passato radicato nel distretto ceramico di Sassuolo (MO) ed un presente da trend setter internazionale del settore. Il Gruppo conta oggi 1.400 dipendenti nel mondo e un fatturato di 425 milioni di euro. Sinonimo di qualità, competenza, ricerca tecnica ed estetica è noto al mercato con diversi marchi italiani di alta gamma (Floor Gres, Rex, CEDIT – Ceramiche d’Italia, Casa dolce casa – Casamood, Cerim, FLORIM stone) e Milestone, brand Made in USA dedicato al mercato nordamericano. Con unità produttive all’avanguardia, società commerciali, partnership in Europa, America, Asia e diversi Flagship Store o spazi monomarca dedicati, l’azienda è ben posizionata nei più importanti distretti del design a livello mondiale. La strategia orientata alla qualità, all’innovazione e alla sostenibilità si unisce all’impulso creativo e alla passione delle proprie risorse umane per trasformare il valore noto come “Made in Italy” in MADE IN FLORIM.