SIA OSPITALITY DESIGN: le camere d’albergo del futuro alla Fiera di Rimini dal 10 al 12 ottobre.

Interattive, emozionali e tagliate su misura: a SIA 2018 ‘ROOMS – SIA HOTEL DESIGN LAB’ con le camere d’albergo del futuro.

12 modelli di camere in dimensione reale progettate da grandi architetti italiani saranno allestite al padiglione D3 della Fiera di Rimini. Il progetto, curato e ideato da Italian Exhibition Group in collaborazione con Teamwork, testimonia l’eccellenza del design Made in Italy per l’hôtellerie.

Quali emozioni dovrà trasmettere la camera d’albergo capace di stupire il viaggiatore del futuro? A disegnare e proporre ‘risposte d’autore’ per l’hôtellerie sarà SIA Hospitality Design (Fiera di Rimini, 10-12 ottobre 2018, in contemporanea a TTG Travel Experience e SUN Beach&Outdoor Style) con una eccezionale proposta, ROOMS – SIA Hotel Design Lab, la grande mostra ideata e curata da Italian Exhibition Group in collaborazione con Teamwork. ROOMS è anche la declinazione concreta e suggestiva dei contenuti dell’Hospitality Week, il programma di alta formazione che dopo la giornata inaugurale al Palacongressi coinciderà con la fiera dal 10 al 12 ottobre.

ROOMS è una proposta di alto profilo, che – insieme alle altre installazioni presenti in fiera – arricchisce di contenuti innovativi il Salone di IEG dedicato a tutta la filiera dell’industria del turismo e dell’ospitalità.

L’obiettivo dello spazio innovativo è quello di raccontare e celebrare l’ospitalità alberghiera progettata dalle eccellenze del design Made in Italy. In un’area di oltre 1.300 mq all’interno del Pad. D3, dodici tra i più accreditati progettisti e architetti italiani allestiranno la loro idea di accoglienza, realizzando altrettante camere d’albergo in dimensione reale grazie al coinvolgimento di aziende che portano in tutto il mondo il meglio del know-how italiano in fatto di arredo e forniture.

LE 12 PROPOSTE DI ROOMS

Caleidorooms è il nuovo sistema di camere modulari con materiali di riuso, proposto a SIA da DAAA HAUS. Una soluzione di design facile da produrre e da installare con il minimo spreco. Occhio di riguardo agli accessori dettagliati e di qualità, oltre alla dotazione delle più recenti tecnologie, dalla smart tv al check-in automatico.

Via il superfluo, concentrando le funzionalità per rispondere alle esigenze del viaggiatore contemporaneo. Il risultato è THE BED-ROOM: una camera da letto dove al centro c’è l’uomo e il suo desiderio di dormire bene. Cuore del progetto, elaborato da Lago Studio, è il letto oversize sospeso, grande 2.40 x 2.00 m. Tutte le altre funzionalità sono racchiuse in un volume architettonico unico dalla superficie in vetro che raccoglie armadio, doccia e sanitari.

Anche le camere d’hotel hanno una propria taglia. S, M, L, XL sono le taglie di Smart Design Hotel, studiate in maniera sartoriale, grazie al carattere scalabile dei progetti. Le diverse taglie si propongono come un progetto di recupero, chiavi in mano, pensato per aumentarne la profittabilità dell’hotel. Questo il nucleo del progetto “4 sizes fits all”, allestito a SIA dall’architetto Massimo Magaldi.

Da Rizoma Architecture arriva la proposta della Camera Infinita. Un luogo mutevole, adattabile, aperto a usi non convenzionali, dove l’ospite trova spazio per lavorare e riposare, mangiare, leggere, dormire, curare il corpo e lo spirito, usare le più recenti tecnologie oppure godersi lo svago di un buon libro. A consentire tutto questo, tre configurazioni di camera: la work-meeting, la relax-wellness e l’entertainment.

Potere alla materia. Su questa filosofia Spagnulo&Partner hanno costruito Materia04. Soggiorno, camera, guardaroba e bagno: quattro spazi, uno accanto all’altro, si susseguono aperti e determinati ognuno da un principio. Il soggiorno ospita il legno, sposato al rigore della boiserie. Il nastro della camera è il mondo dei tessuti, della morbidezza e del tatto. Lo stacco nero dell’armadiatura a vista introduce al bagno e alle sue ceramiche, i riflessi e gli specchi.

Interattività è la parola chiave di DayDream, il concept di camera disegnato dallo Studio CaberlonCaroppi. La tecnologia sarà parte integrante della camera, con una finestra dinamica e interattiva per una completa immersione nello spazio. Daydream, inoltre, rappresenta la città ospitante, raccontando una parte della sua storia attraverso tipici elementi decorativi.

La camera diventa itinerante. SINELOCO è una nuova idea di camera senza legame fisso con un singolo luogo. Un’esperienza unica, nella quale l’ospite può vivere l’architettura direttamente dall’interno e donare una nuova o diversa funzione allo spazio circostante. Il concept, elaborato dallo Studio Elena Bozzini, è stato pensato come un oggetto leggero e trasparente che prende idealmente la forma di un cubo di cristallo che delimita lo spazio solo fisicamente ma non visivamente. Un nuovo modello di ricettività, che innova il concetto della camera itinerante dando valore aggiunto all’architettura che lo contiene.

Lucchesedesign rilegge la stanza d’albergo tradizionale attraverso un concept fluido e versatile. Il progetto “Le città (in)visibili”, dialogando con il contesto, si adatta a ogni cultura e città. Finiture e dettagli si declinano in un open-space caratterizzato dalla continuità distributiva tra gli ambienti. Il principio di customizzazione dello spazio è ottenuto attraverso elementi orizzontali e verticali adattabili e personalizzabili a seconda delle specificità del luogo e delle misure.

Sottobosco è una stanza d’albergo concepita da Gian Paolo Venier come un’oasi fresca e rigenerante. Texture dall’aspetto non-finito rivestono le pareti e incorniciano il soffitto in tessuto semi-trasparente da cui si intravede una natura lussureggiante, evocando ricordi di giovani estati in campagna. Superfici materiche – in varie tonalità di bianco, nero e verde – dialogano con arredi dall’eleganza rilassata in una scenografia sognante.

Il progetto, a firma dello Studio Ceccaroli, HRH – Hotel Room House mira a far vivere un’esperienza unica riportando la quotidianità all’interno di uno spazio dal design prestigioso e confortevole. Questo si configura come un luogo eclettico e mutevole in base alle esigenze della vita di tutti i giorni: lavoro, riposo, sport, ristoro.

Unconventional è il timbro dell’ospitalità alberghiera secondo Nisi Magnoni, che prende forma nel concept Lo Strappo. Questa stanza d’hotel è l’antitesi della spasmodica ricerca del nuovo, dell’originale, del tecnologico, del moderno, del sorprendente. Lo Strappo è il sapore romantico della semplice e utilitaristica necessità domestica di 100 anni fa. È la rappresentazione di com’eravamo.

L’eleganza nasce dall’equilibrio tra proporzione, sorpresa ed emozione. Ispirandosi all’eleganza Sergio Bizzarro ed Alessia Galimberti hanno progettato Comfort Room, una camera in perfetta armonia con lo spazio, che offre il massimo comfort e tutto quanto si possa desiderare. Lo spazio, arredato con cura fin nei minimi dettagli, attraverso l’utilizzo di materiali innovativi e tonalità delicate, risulta essere un perfetto mix fra tradizione e contemporaneità. La Camera Comfort accogliente e funzionale propone un design raffinato destinato a durare nel tempo.

Tutte le informazioni sul progetto su www.siaguest.it/eventi/concorsi-ed-iniziative/rooms