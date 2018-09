LUSH inebria Firenze con l’apertura di un nuovo profumato store nel cuore della città.

Venerdì 28 settembre Firenze accoglie una ventata di innovazione con l’apertura di un nuovo punto vendita Lush all’insegna della creatività e della sostenibilità: tanti i prodotti solidi e nudi proposti per ridurre l’utilizzo di plastica e per eliminare l’utilizzo di eccessivo packaging.

Lush, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, celebra venerdì 28 settembre alle ore 10.30, l’apertura di un nuovo profumato store in Via Por Santa Maria 60/62, uno spazio ampio che si presenta al pubblico come luogo accogliente e sostenibile, dedicato a tutti i fiorentini e ai numerosi turisti che visitano la città.

Il nuovo store apre le sue porte in una delle zone più suggestive e storiche di Firenze, nelle vicinanze del Ponte Vecchio. Si sviluppa su un’importante superficie di 85mq progettata interamente nel nome della sostenibilità e capace di raccontare i valori chiave che dal 1995 contraddistinguono il brand inglese: lo spirito da sempre innovativo che si fonde alla forte artigianalità e alla costante attenzione all’ambiente, l’offerta di prodotti unici nel settore della cosmesi e al contempo freschi, fatti a mano, 100% vegetariani, realizzati utilizzando materie prime equosolidali, a supporto di progetti di rigenerazione ambientale e permacultura, rigorosamente non testati sugli animali e per il 42.9% nudi e privi di packaging, a testimoniare la continua battglia contro ogni forma di spreco.

Nel nuovo store l’attenzione all’ambiente è visibile e si esprime anche attraverso l’arredo stesso: i mobili sono realizzati a mano con legno di recupero, proveniente dai fienili della Brianza e del Veneto, al quale si alternano dettagli d’ambientazione in lamiera riciclata e mattoni a vista. Il sistema illuminotecnico è realizzato nel pieno rispetto dell’efficienza energetica con un impianto di illuminazione LED.



L’apertura del nuovo negozio si conferma occasione per scoprire i prodotti iconici del brand, in un viaggio olfattivo alla scoperta delle nuove collezioni proposte da Lush per Halloween e Natale. Collezioni più che mai naked, composte per la maggior parte da prodotti solidi e nudi, una scelta determinante volta a rinunciare il più possibile al packaging nel nome della sostenibilità. Una vera e propria mission per Lush, come testimonia l’apertura a giugno del primo Lush Naked Shop al mondo, a Milano in via Torino, 42 per offrire ai clienti alternative cosmetiche efficaci e prive di packaging.

L’apertura dello store di Firenze rappresenta un’occasione unica per regalare ai clienti un’esperienza multisensoriale capace di coniugare coccole e divertimento, ed è l’ulteriore conferma di come Lush sia riuscita a portare in città una profumata ventata di innovazione, da sempre parte integrante del brand.

Venerdì 28 settembre Lush inviterà la città di Firenze a partecipare alla giornata di opening: alle ore 10.30 il negozio aprirà le porte al pubblico attraverso il tradizionale taglio dei knot wrap, i foulard in cotone biologico o materiale riciclato, alternativa sostenibile al packaging di Lush. Per tutto il weekend i clienti saranno coinvolti in consultazioni personalizzate e condotti alla scoperta delle profumate novità.