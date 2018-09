THE ARTIST HOUSE Hong Kong.

Il locale, ubicato a Causeway Bay, è uno dei più apprezzati luoghi ricreativi di Hong Kong, dove è possibile degustare le deliziose birre artigianali del Belgio, ma prodotte in loco.



Questo spazio, multifunzionale, è abilitato alla mescita di una vasta gamma di birre artigianali; proposte suggerite in aree dedicate nelle quali è possibile raccogliere informazioni sul processo produttivo della birra tramite i cinque sensi percettivi: tatto, vista, udito, olfatto, gusto.

The Artist House è il primo concept che si occupa della lavorazione della birra, disponendo di un pozzo naturale adiacente, dal quale si attinge il 90% dell’acqua e, di aziende agricole che producono sia l’orzo che altri prodotti destinati alla gastronomia.



Il design di questo ambiente risulta aperto e stimolante, allo stesso tempo sostenibile e flessibile. Infatti, gli interni sono una rielaborazione dei tipici fienili fiamminghi, dotati sì di portici più piccoli e separati tra loro, ma caratterizzati ognuno da una rappresentazione artistica differente.



I materiali che sono stati impiegati per gli arredi ed i rivestimenti sono altamente innovativi ed ecosostenibili, in quanto provenienti da processi di recupero creativo; le attrezzature sono state accuratamente posizionate in modo da ridurre costi energetici ed operativi.

Nel progetto sono stati inseriti arredi componibili e facilmente trasferibili che, insieme ad un sistema di illuminazione artistica, aggiungono dinamicità, trasformando così il pub in un ambiente dalla capienza di circa 100 posti, ma dal carattere rilassato, dove riunirsi, interagire e degustare.

Award 2018 A’ Design Silver Award – Interior

Design Avoid Obvious Architects – Vicky Chan, Emily Manasc

Design and Build TheeAe Architects – Woohyun Cho

Branding Studio 9527 – Andrew Kwong

Area 213 sqm

by AN shopfitting magazine no.146 ©