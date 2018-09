MOSCHINO apre la seconda boutique a Parigi.

Moschino apre un nuovo flagship store nel cuore della capitale francese, in rue Saint-Honoré, all’interno di un imponente edificio del 18esimo secolo che il Direttore Creativo Jeremy Scott ha voluto trasformare in un percorso espositivo ispirato alle gallerie d’arte contemporanee.



Lo spazio di 270 mq. si sviluppa su due livelli, con gli accessori al piano terra e il prêt-à-porter al primo piano. Lo store è caratterizzato da un mood elegante dal design minimalista, dove predominano granito rosa, plexiglas e specchi, con mobili in acciaio o pelle nera.



Per valorizzare le collezioni e soprattutto permettere allo spazio di evolversi in base alle iniziative lanciate dal marchio, l’architetto Fabio Ferrillo ha ideato un progetto modulabile che dà il via a una nuova generazione di boutique Moschino, puntando su un sistema articolato di pannelli in resina traslucida dai toni delicati, organizzati per disporre in maniera flessibile e dinamica dei ripiani amovibili in acciaio satinato, così come l’appenderia e altri mobili.

www.moschino.com