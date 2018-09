CORNELIANI: nuova boutique in Via del Babuino a Roma.

Lo stile raffinato e impeccabile di Corneliani trova un’ulteriore coinvolgente espressione nel nuovo store concept, che fa il suo debutto ufficiale nella prestigiosa cornice della boutique di Via del Babuino, nel cuore di Roma, prima di approdare a Londra e Dubai il prossimo anno.

Dopo un attento studio dei canoni stilistici e valoriali del marchio, l’architetto Marco Costanzi ha elaborato un progetto che interpreta in maniera completa e olistica il patrimonio estetico ed etico che da sempre caratterizza Corneliani.

Lusso, artigianalità, mascolinità e celebrazione delle radici mantovane del brand sono gli elementi portanti del nuovo store concept, che prende vita per la prima volta nella nuova boutique romana, la quale si sviluppa su una superficie di 160 mq su un unico livello.

Pensato per garantire ai clienti un’esperienza immersiva all’interno del mondo Corneliani, il nuovo store offre un palcoscenico elegante e unico nel quale prendono vita le collezioni del marchio con un’attitudine spontanea e naturale. Superando le più tradizionali rigorose disposizioni per categorie merceologiche, i prodotti si integrano perfettamente nell’ambiente del negozio per tradurre uno stile di vita dove gli oggetti dialogano tra di loro e con lo spazio circostante diventando veicoli per esprimere pensieri ed emozioni.

L’amore per i dettagli e per l’artigianalità radicata nel DNA del marchio, si traduce nella scelta dei materiali, tutti naturali e per questo destinati a mutare e scandire l’irrefrenabile passaggio del tempo. Un prezioso cotto, realizzato a mano in un’antica fornace mantovana e declinato in un’insolita palette di grigi e neri, si mescola sulle pavimentazioni con un esclusivo marmo Fior di Pesco toscano con effetto mat. Tasselli di legno di noce massello in differenti sfumature si insinuano sulle pareti in alternanza a pannelli in morbida pelle, lastre in sofisticato marmo verde e superficie specchiate che donano profondità agli spazi. La scelta della palette di colore rende tributo a Palazzo Te, meravigliosa espressione mantovana del Rinascimento italiano.

Rigore ed eleganza definiscono le strutture espositive in cui l’ottone si combina al vetro creando un perfetto connubio di tradizione e contemporaneità. Nella stanza principale, caratterizzata da un imponente lucernaio, lo spazio dedicato all’esclusivo servizio “Su Misura” è dominato da una parete retroilluminata dove una scattante struttura in ottone è arredata con cubi di resina colorata che ospitano gli strumenti canonici dell’antica arte della sartoria. La zona è completata da un ampio tavolo customizzato e da un mobile in legno la cui geometria si inspira a quella delle fornaci in cui si producono le mattonelle in cotto mantovano.

Sedute e poltrone vintage, oltre ad una serie di opere d’arte e libri fotografici, arredano le tre sale della boutique esaltando l’atmosfera coinvolgente dello spazio, che accoglie i clienti di Corneliani in un ambiente esclusivo e personale, interamente permeato di quella sofisticata mascolinità che rappresenta il biglietto da visita del brand nel mondo.

