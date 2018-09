A Milano il primo negozio monomarca SAVE THE DUCK.

Save The Duck sceglie Milano, in via Solferino 12, per l’apertura del suo primo monomarca.

Uno spazio pensato, progettato e finalizzato in modo sostenibile, con materiali riciclati e riciclabili al 100% come vuole la filosofia eco-friendly del brand.

Nel negozio troveranno casa tutte le collezioni che lo hanno reso popolare ed amato, la gamma completa delle collezioni Save the Duck Uomo, Donna e Kids, inclusi gli accessori.

Il monomarca milanese è stato coordinato per la progettazione dall’architetto Caterina Frazzoni di DCMlab specializzata in design e construction management. “Per l’individuazione del concept abbiamo realizzato un concorso chiamando a raccolta 10 dei migliori studi emergenti d’architettura in Europa” dichiara Caterina Frazzoni citando i tre finalisti: Aoumm di Milano, Sam Architects di Zurigo e Marcel Mauer con sedi a Londra e Parigi. A vincere sono stati proprio gli architetti di Marcel Mauer, Antonio Pisanò e Lorenzo Baldini.

Ai vincitori è stato assegnato un premio in denaro e un contratto biennale per la progettazione e la realizzazione degli spazi retail worldwide di Save The Duck. Scelta della location, sviluppo del concept, l’ingegnerizzazione e l’allestimento finale sono stati gli step successivi messi a segno pre-apertura.

www.savetheduck.it