TRILL COLLECTION design Raffaello Galiotto

Essenziale nelle forme, leggera nei pesi e misurata nelle dimensioni, confortevole e versatile per utilizzo. TRILL è una collezione di sedute composta da sedia con braccioli, senza braccioli e sgabello in resina fiberglass dall’aspetto armoniosamente scultoreo espresso con linee essenziali ed un design senza tempo.

Ispirata ai linguaggi formali tipici dei materiali, come il metallo (nel caratteristico profilo a T dei profilati metallici) ed il legno (nella planarità specifica dei pannelli lignei), TRILL amalgama abilmente entrambe le ispirazioni attraverso ricercate ed inattese soluzioni arrotondate di raccordo.



Estrema l’attenzione all’ergonomia ed al comfort, prioritari in questa collezione come per tutta la produzione Nardi, sempre attenta al benessere dei fruitori degli arredi.

Ampia la gamma dei colori a catalogo: bianco, tortora, antracite, senape e gli inediti tabacco, agave ed ottanio, tutti in finitura mat.

TRILL è completamente Made in Italy, dalla progettazione alla realizzazione degli stampi fino alla produzione, è impilabile, resistente agli agenti atmosferici, facilmente lavabile ed è riciclabile al 100%.

NARDI

Da sempre Nardi promuove l’incontro tra design originale e tecnologia all’avanguardia, qualità unita alla funzionalità, la promozione di un totale Made in Italy ed il pensiero ecologico che si realizza nella totale riciclabilità dei suoi prodotti e nel riutilizzo degli scarti di produzione.

