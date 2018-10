Tendenze HORECA | B-LINE

Prodotti che si posizionano in un segmento adeguato agli standard e alle caratteristiche del contract, mantenendo un approccio accogliente e caldo.

Una selezione di arredi contraddistinti da versatilità di utilizzo, uso appropriato dei materiali, integrazione tra tecnologie all’avanguardia e manualità artigianale: ecco le proposte per il mondo hôtellerie, restaurant e cafè di B-LINE.

Bix design Zanellato/Bortotto e Fonda design Maddalena Casadei

Poltroncina dalle linee arrotondate, elegante e confortevole. La scocca è caratterizzata da un segno netto e sinuoso che forma due semigusci, interamente rivestita in tessuto o pelle. Tavolo indoor e outdoor dalle linee quasi archetipe con base soft round in cemento colorato in pasta, su palette a catalogo o anche con tonalità custom, è disponibile in due altezze.



Merano design Raffaella Mangiarotti e Ilkka Suppanen

Una collezione leggera ed elegante adatta per interni ed esterni, sia in spazi pubblici che privati, formata da lounge chair e divanetto a due posti, caratterizzati da un sottile frame in acciaio che accoglie confortevoli cuscini.



Overpass design Favaretto&Partners

Una collezione di imbottiti dai tratti sartoriali. La particolare soluzione “button-down” permette di aprire e chiudere l’originale collare dello schienale accentuando il comfort elevato della seduta, garantito anche dai morbidi braccioli.



Crossed design Joe Colombo

Morbido pouf imbottito con cucitura incrociata a contrasto, è disponibile nelle due versioni a base quadrata e rettangolare che possono essere accostate creando composizioni diverse di forme e colori.



Photo credits Alberto Parise