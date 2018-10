Arredi TAKARA BELMONT per il Salone More di Rubiera.

Il locale barber nasce come ampliamento di un salone donna situato nel centro storico di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia.



Salone donna e salone barber hanno due accessi indipendenti sulla via e al tempo stesso sono collegati internamente tramite la riapertura di una vecchia porta.

Il salone barber nasce dal recupero e dal restauro delle vecchie murature in sasso e del vecchio solaio fatto di travi in legno, putrelle metalliche e tavelle in cotto.

Gli arredi Takara Belmont sono completamente su misura e comprendono postazioni lavoro ognuna predisposta con un lavandino in acciaio per agevolare il lavoro dell’operatore.

Poltrone Apollo 2, lavatesta Living e carrelli in acciaio D-Galley trolley completano l’ambiente ricco di dettagli in cui vengono valorizzati i vecchi materiali esistenti.

SALONE MORE | via Trieste 2/b | 42048 Rubiera (RE)

Progetto: Takara Belmont Italy | Stefano Burani

Photos courtesy Alessandro Bonori