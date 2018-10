A meno di due mesi dal via, ILLUMINOTRONICA , in programma il 29-30 novembre e l’1 dicembre 2018 a BolognaFiere, si presenta come una fiera internazionale focalizzata sul nuovo mercato dell’integrazione.

L’Internet of Things è la leva che farà crescere a doppia cifra il mercato delle “home&building technologies”. L’evento è promosso da Assodel

La novità 2018 sarà l’argomento Smart Retail, argomento molto attuale è di interesse per il mondo della progettazione e della system integration (Audio/Video/Lighting/Control), come spazio privilegiato di sperimentazione delle nuove tecnologie per la creazione di customer experience.

PROGETTARE SPAZI A MISURA D’UOMO

Uno dei focus del 2018 è ripensare, progettare e gestire gli Smart Spaces: fisico e digitale si stanno ricombinando e stanno trasformando gli spazi che abitiamo cambiando il modo di vivere, di lavorare e di fruire del tempo. Tra i convegni dedicati, si segnalano:

Human Centric Spaces: lo spazio 4.0 è a misura d’uomo e di business?

Migliorare la qualità dell’ambiente di lavoro e il benessere delle persone attraverso la progettazione e l’integrazione delle nuove tecnologie. Obiettivo del talk show: dare all’audience una serie di esempi pratici e spunti di metodo per poter applicare i principi del 4.0 e dell’IoT sia sul patrimonio immobiliare di nuova costruzione, che sull’esistente. Comunicare il vantaggio del monitoraggio e della tecnologia anche su patrimoni esistenti. Valorizzare l’approccio umano-centrico agli spazi di lavoro e di recettività. Verrà presentato il caso di ristrutturazione del palazzo di Varignana con committenza e progettazione a confronto, in collaborazione con: CRIF, Politecnica e Vem Sistemi.

Giovedì 29 novembre, ore 10.00 Target: ingegneri, system integrator, architetti, facility manager

Design & Retail: tecnologia per creare esperienze immersive

La rivoluzione digitale trasforma l’esperienza del consumatore. Sistemi di digital signage, diffusione audio, illuminazione e sistemi di gestione e automazione sono componenti molto importanti nel mondo retail, per la user e digital experience, a maggior ragione se integrati nelle piattaforme di analisi e di aggregazione dei dati. In collaborazione con: AILD, AVIXA e SIEC.

Venerdì 30 novembre, ore 16.00 Target: progettisti, architetti, retailer, aziende del commercio

LA FORMAZIONE con la SMARTPRO ACADEMY

Tanti i percorsi di aggiornamento professionale e le occasioni di confronto tra esperti, case history e pubblico, come talk show, tavole rotonde, arene, aree demo, esercitazioni pratiche, che punteranno all’impatto (positivo) delle nuove tecnologie nella nostra vita quotidiana, che si parli di corretta illuminazione, tutela della privacy, autonomia della persona, benessere o qualificazione professionale.

Gli esperti della SmartPRO ACADEMY presenti in fiera saranno:

Fabio Gatti, IoT System Engineer – ASSODEL (Associazione Nazionale Distretti Elettronica – Italia)

Patrizia De Masi, Lighting designer – AILD (Associazione Italiana Lighting Designer)

Luca Vitti, Consulente Elettrico – NT24

Inoltre in collaborazione con KNX Italia ed EnOCEAN, oltre ai corsi di formazione in programma, sono presenti aree dimostrative nell’area espositiva

APPLICATION PANNEL e DEMO AREA per BUILDING MANAGEMENT

Pannelli dimostrativi dedicati alla gestione e al controllo degli impianti di un edificio 4.0 – per es. Soluzioni ideali per realizzare la giusta luce per il giusto ambiente e il giusto comfort, così come applicazioni e prodotti per il comfort climatico negli ambienti terziari.

Oltre a demo operative in scenari appositamente ricreati per rispondere alle esigenze e alle richieste dei clienti finali e dei partner, con l’obiettivo di condividere contenuti di valore, mettendo al primo posto il coinvolgimento degli stessi partecipanti. Ed anche una vera e propria Control Room: un sistema di comando e controllo che integra un’ampia gamma di discipline come la sicurezza antincendio, il rilevamento delle intrusioni, il controllo degli accessi, la videosorveglianza, i sistemi di annunci pubblici, i display informativi, i sistemi di automazione degli edifici, fornendo un punto centrale attraverso il quale tutti i vari avvisi possono essere monitorati.