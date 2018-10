CEFLA continua a crescere e investe nel Lighting.

Nasce in Cefla la Business Unit Lighting, naturale evoluzione di C-Led.

Cefla rafforza così la sua presenza nel mondo lighting e nell’ambito della connettività wireless, portando con sé il know-how maturato nel settore dell’illuminazione hi-tech.

Cefla, azienda cooperativa multibusiness fortemente orientata al mercato, annuncia la nascita della sua quinta Business Unit: Cefla Lighting. Con la Business Unit Lighting, naturale evoluzione di C-Led, Cefla intende rafforzare la sua presenza nel mondo lighting e nell’ambito della connettività wireless, portando con sé il know-how maturato nel settore dell’illuminazione hi-tech. Come per le altre BU di Cefla, la mission del Lighting è creare valore per i nostri clienti, grazie a prodotti «LED-powered» e servizi innovativi che sfruttino «unique smart technologies».

La Business Unit Lighting opererà in sinergia con i business storici di Cefla, sfruttando la tecnologia LED nella progettazione per i settori dell’illuminazione pubblica, del visual merchandising, dell’interior design, del lighting indoor e delle serre. Già oggi sono innumerevoli le collaborazioni nei progetti di Cefla Impianti, nelle soluzioni di Cefla Shopfitting e nei moduli tecnologici di Finishing.

La forza del fare insieme è il filo rosso di Cefla che guiderà la BU Lighting nel percorso di consolidamento con i propri partner e clienti e nello sviluppo di tecnologie innovative come quelle dedicate al growing (in collaborazione con Centri di ricerca italiani ed internazionali). Il rafforzamento passa anche dalla recente acquisizione della maggioranza di Lucifero’s, azienda bolognese specializzata nello sviluppo di soluzioni custom, soprattutto in ambito contract e retail design, che collaborerà con le BU di Cefla integrando le proprie competenze.

“La creazione della nuova BU Lighting – commenta Alessandro Pasini, neo Managing Director di Cefla Lighting – prosegue nella strada già intrapresa da tempo, di investire nella creazione di valore, come testimoniano i recenti studi sulla ‘Grow Unit’, sullo smart lighting e sul design della luce per il benessere delle persone. La collaborazione con i nostri partner sarà fondamentale per continuare a crescere ed è alla base dei riconoscimenti ricevuti nel breve periodo di vita di C-Led. I risultati della società, nata nel 2016, ci rendono ottimisti sul futuro della nuova BU Lighting, anche grazie al solido lavoro di squadra che portiamo avanti ogni giorno insieme ai nostri stakeholder.”

Gli ambiti di presidio di Cefla Lighting sono relativi alla produzione di moduli LED, personalizzando dimensione e ottica, temperatura di colore e resa cromatica e spaziano dal mercato in forte crescita dell’orticoltura (coltivazione in serra e indoor), al retail (prodotti freschi, prodotti refrigerati), al contract, dal medicale, in cui la strumentazione altamente tecnologica esige un elevato livello qualitativo, all’outdoor e industriale.