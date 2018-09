NIKE apre a Milano il flagship store più grande in Italia.

Il nuovo store Nike a Milano, in Corso Vittorio Emanuele II angolo Via Agnello, è destinato a diventare il fulcro dello sport per i consumatori, gli atleti e i nuovi trend creator.

Il flagship store si sviluppa su una superficie di 1.342 mq distribuiti su 3 livelli che ospitano un assortimento ampio di prodotti innovativi, offrendo servizi ad alto contenuto digitale.



Le collezioni da uomo Nike Running e Sportswear sono esposte al pian terreno, mentre il primo piano è totalmente dedicato a Nike Women e il piano inferiore ospita Nike Football, Young Athletes, Basketball, Jordan e Nike Training Uomo. Pensato come hub per presentare tutto il meglio di Nike, il nuovo negozio offre anche servizi esclusivi di shopping, come:

Click & Collect: permette ai clienti di acquistare online e ritirare direttamente in negozio;

Buy Online, Return In Store: garantisce la possibilità di cambiare in negozio un articolo acquistato online;

Concierge Service: offre la possibilità ai Nike members e ai clienti di acquistare tutto quello che desiderano, senza preoccuparsi della quantità, usufruendo poi del servizio di consegna a casa in un ora su Milano;

Nike Shopping With: con l’aiuto di atleti Nike e amici della Nike Family, Nike Milano da accesso a prodotti, servizi, experience e opportunità di customizzazione esclusivi, oltre agli utili consigli per ogni tipo di obiettivo sportivo e di necessità di prodotto;

Bra Fitting: servizio di prova e supporto alla scelta del bra più adeguato per il proprio allenamento e per il proprio sport.

Jersey Customization: area dedicata alla customizzazione della maglie jersey da calcio.

Tech Pack Customization: servizio premium per permettere ai clienti di personalizzare le ultime novità di prodotto Nike con patches e con le proprie iniziali.

“Con Nike Milano, continua la nostra strategia di trasformazione del Retail dedicato allo sport – offrendo i migliori prodotti, servizi e experience di Nike in un unico posto; creando una nuova realtà per tutti gli amanti dello sport e dello stile nel centro di Milano”, dichiara Felix Muenich, Direttore Nike EMEA South, “con questo nuovo negozio, la promessa di performance personalizzate diventa realtà. Non ha importanza se vi state allenando per una maratona o per una schiacciata in campo o se siete amanti delle sneaker – Nike Milano è il posto per voi”.