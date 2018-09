BENETTON: un pop up store da Selfridges.

United Colors of Benetton ha lanciato la sua prima collaborazione con un department store.

Il partner d’eccezione è il londinese Selfridges storico indirizzo dello shopping internazionale. Dal 14 settembre, data d’inizio della settimana della moda londinese, United Colors of Benetton ha deciso di creare un pop up store da Selfridges in Oxford Street.



La capsule ideata dal brand sarà in limited edition, ed è composta da capi in felpa e accessori ispirati allo stile iconico e caleidoscopico della Benetton anni ’80 e da una collezione di maglieria “dipinta” con 109 sfumature di happiness e colore.

E perché proprio 109 sfumature? Perché 109 è esattamente il codice Pantone che indica il “giallo Selfridges”: vivace, brillante, iconico. La maglieria sarà in 109 nuance: una scala di gradazioni che spazia dai pastelli – tanto cari alla Regina Elisabetta – fino ai toni più decisi e al nero. Modelli unisex, easy, con quella coolness british e quel tocco “italiano”, per un look cittadino, contemporaneo, per tutti. Dalle linee pulite e essenziali, la collezione sarà composta sia da maglioni in morbido cashmere e misto cashmere personalizzati con il logo storico del brand, sia da una parte in felpa coordinata con una linea di accessori caratterizzati da uno stile Benetton anni ’80. E direttamente ispirati al patrimonio visivo di Benetton: “pezzi storici”, bozzetti, cartelle colori, suggestioni delle campagne pubblicitarie dell’archivio; baluardi, da più di 50 anni, dell’identità di questo marchio famoso in tutto il mondo.

La capsule collection sarà disponibile oltre al department store e all’e-shop Selfridges, anche nel nuovo flagship store Benetton in Oxford Street dove, grazie alla piattaforma Omnichannel attiva dal 14 settembre, sarà possibile integrare l’esperienza d’acquisto digitale con quella reale, sapere se i capi visibili sul sito inglese sono disponibili – nella taglia e nel colore che si desidera – e in quale negozio si trovano. Per il consumatore, lo store e il sito e-commerce diventano parte integrante di una nuova e unica esperienza di acquisto, dinamica e coerente, per un’interazione con il brand United Colors of Benetton senza limiti.