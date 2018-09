Il Gruppo Guidoni presenta Topzstone, il nuovo brand per le superfici in quarzo naturale.

Il Gruppo Guidoni lancia ufficialmente a Marmomac Topzstone , il nuovo brand per le superfici in quarzo naturale.

L’innovativa soluzione, prodotta nelle due sedi produttive in Brasile e in Spagna, arriva sul mercato a prezzi competitivi. Il lancio ufficiale per l’Europa a Marmomac, dal 26 al 29 settembre, a Verona.

Con oltre 25 anni di esperienza nel mercato delle pietre naturali, dall’estrazione alla commercializzazione delle lastre, il Gruppo Guidoni è diventato un riferimento globale nel segmento, soprattutto per la lavorazione della pietra.



Il saper fare acquisito nei processi industriali è culminato nella creazione di Topzstone, un marchio esclusivo di superfici in quarzo naturale. Topzstone fonde in sé la purezza del quarzo e la tecnologia all’avanguardia, che si traducono in finiture perfette e in una maggiore durata e resistenza a graffi, alle macchie e agli urti. Questo prodotto è anche pratico, facile da mantenere e da pulire. È l’innovazione tecnica che si fonde con un’estetica raffinata.

Guidoni declina l’innovativo Topzstone in sei collezioni adatte ad un design moderno ed essenziale:

Absolute: 2 colori omogenei, il bianco e il nero, per ricercare pulizia nelle linee ed essenzialità nelle superfici;

Downtown: 16 colori di tendenza, dai toni caldi dalla nocciola al pastello della vaniglia, al grigio nelle sue differenti gradazioni;

Spotlight: 8 colori, dal rosso al blu, dal grigio brillante al bianco, al nero, arricchiti da pezzi di vetro e di specchio;

Urban Marble: 13 colori che riprendono i pattern delle pietre naturali;

City Fragments: 5 colori, dal crema caldo al grigio più freddo, che riprendono i pattern del granito;

Pure: un prodotto unico con un bianco cristallino purissimo.

Una soluzione vincente perché fonde in sé bellezza e praticità: è contemporaneo, facile da pulire, resistente e sempre bello. I modelli seguono toni e stili contemporanei che si basano su un design cosmopolita tipico della metropoli, rivelando un’infinità di sfumature, disegni e movimenti per giocare con gli spazi in più modi: per ricoprire un bancone, un lavandino, ripiani di mobili, ma anche per pavimenti, pareti, pannelli, scale.

I siti produttivi

Il primo stabilimento era situato a São Domingos do Norte nella regione di Espirito Santo e poteva produrre fino a 480 mila m² di lastre all’anno. Ora esiste anche uno stabilimento dedicato in Spagna, che ha una capacità produttiva di 1,2 milioni di m² di lastre e un centro di distribuzione in Italia, che fa parte della strategia di espansione internazionale.

L’esperienza acquisita in qualità di player di primo piano a livello mondiale nel comparto della lavorazione della pietra consente oggi al Gruppo Guidoni di offrire un prodotto di alta qualità, realizzato con attrezzature, tecniche e materie prime all’avanguardia.

«Siamo una delle più grandi aziende per l’estrazione e la lavorazione di rocce ornamentali nel mondo e il più grande esportatore brasiliano di granito. La grande conoscenza acquisita con le materie prime naturali ci ha permesso di creare un prodotto industrializzato diverso, caratterizzato da resistenza e durata, unite ad una raffinata estetica. Topzstone nasce come un marchio nuovo, che respira stile di vita e tecnologia» commenta Rafael Guidoni, CEO del Gruppo.

Il Gruppo

Il Gruppo Guidoni offre un vasto portfoglio di prodotti e soluzioni mirate alle finiture per industrie, distributori, marmisti, architetti e decoratori. Presente in più di 70 paesi nei cinque continenti, il Gruppo è il più grande esportatore di rocce in Brasile. Composto da oltre 20 aziende specializzate nell’estrazione e nella lavorazione di rocce ornamentali, è considerato oggi uno dei maggiori produttori e venditori di granito al mondo. Complessivamente, il Gruppo fornisce al mercato nazionale e internazionale 15.000 m³ di blocchi grezzi al mese e 170.000 m² di pietre naturali. La sede dell’azienda ha una superficie totale di oltre 100.000 m² per soddisfare le esigenze di tutti i clienti con qualità e velocità.

Forte di questa esperienza, il Gruppo Guidoni punta ad offrire una vasta gamma di prodotti finiti, acquisendo e sviluppando nuove tecniche e tecnologie che permettono la realizzazione di prodotti innovativi e differenziati, sia naturali che industriali