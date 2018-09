Emozioni in grande formato per le nuove lastre PLUS di Ceramiche Keope.

Ceramiche Keope, azienda leader di rivestimenti e pavimenti in grès porcellanato, pensa sempre più in grande con la nascita delle grandi lastre PLUS, soluzioni pensate per la progettazione di spazi in cui il confine tra interno ed esterno si dissolve e dove la materia trova la sua massima espressione.

Le grandi superfici mimano la bellezza della pietra, l’eleganza del marmo, il calore del legno e l’appeal urbano del cemento e della resina: 15 collezioni, più di 50 colori, 5 finiture e 3 spessori per elementi in grès porcellanato nei formati 120×278, 120X240, 120×120 e 30×240 cm. Il nuovo formato 120×278 cm in 6mm di spessore è disponibile per le collezioni Moov, Elements Design ed Elements Lux e per le nuove serie Ikon ed Eclectic.

Le grandi lastre PLUS permettono infinite possibilità di utilizzo, per raccontare spazi indoor e outdoor, in un progetto unico, capace di conservare continuità visiva, estetica e funzionale sia in spazi residenziali sia commerciali.

Il bello è poter scegliere: dalla vocazione panoramica della lastra 120×240 cm alla leggerezza del rivestimento 120×278 cm a spessore 6 mm e, ancora, la forza materica dello spessore 20 mm per esterni che, unito alle tecniche di produzione più innovative, rende le grandi lastre K2 resistenti, antiscivolo e inalterabili in ogni condizione climatica.

Con le nuove lastre PLUS, Ceramiche Keope rafforza la sua vocazione di partner per il progetto completando uno straordinario sistema di superfici in grado di soddisfare ogni richiesta. Tutta la produzione si contraddistingue per l’alto livello progettuale e qualitativo e costanti sono gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo che permettono all’azienda di interpretare e anticipare le esigenze future del mercato.

Ceramiche Keope | Cersaie 2018 – Padiglione 26 | Stand A212 – B213