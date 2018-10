EDARES – Real Estate Solutions, società di intermediazione immobiliare con specializzazione nella ricerca e selezione di location commerciali per aziende leader dei segmenti lusso, fashion, mass market, ha recentemente finalizzato con successo due importanti deal per i noti brand luxury Rolex e Saint Laurent.



Grazie all’intermediazione di EDARES, Rolex è in procinto di aprire il suo primo store monomarca nella Capitale: nove vetrine (due in Via dei Condotti e sette in Via Belsiana) per oltre 200 mq di superficie. Il brand globale di orologi di lusso si è avvalso della consulenza della società romana, che nel corso dell’operazione ha assistito anche MiuMiu (Gruppo Prada), in precedenza tenant della location fortemente ambita da Rolex. Il key money agreement e il canone di locazione pattuiti hanno stabilito un prezzo record per questa via del lusso. La scelta dell’immobile è stata guidata dall’efficienza degli spazi e dagli elevati standard qualitativi, in grado di garantire un’ottima visibilità al prestigioso brand.

Commenta Eugenio Amati, co-founder e partner di EDARES: “Dopo un anno di complesse trattative e negoziazioni, possiamo affermare con orgoglio di aver concluso il deal più importante del 2018 sul mercato romano. Il primo e unico monomarca Rolex della Capitale rappresenta anche un indubbio segnale di rilancio del ‘tridente’ dello shopping a Roma, in grado di dare grande lustro a Via dei Condotti. Un obiettivo centrato in pieno da EDARES, che si conferma leader nel settore del luxury high street retail” .

EDARES ha agito come advisor anche per il brand d’alta moda Saint Laurent (Gruppo Kering), finalizzando con successo un contratto di locazione in Calle Larga XXII Marzo, nel tratto più prestigioso della principale via del lusso di Venezia, location precedentemente occupata da Deutsche Bank. Con ben sei vetrine e 400 mq di superficie distribuiti su due livelli, si tratta del flagship store più grande d’Italia per il brand. Saint Laurent era già presente a Venezia con uno store di minori dimensioni, e si è avvalsa della consulenza di EDARES per la ricerca di una top location, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il proprio marchio.

“Anche con l’operazione Saint Laurent abbiamo raggiunto un ottimo risultato – aggiunge Andrea Di Cave, Partner e Luxury High Street Retail Specialist – riuscendo a far aprire il più grande store d’Italia alla maison francese del gruppo Kering. E’ sicuramente una grande soddisfazione aver concluso questo deal, soprattutto in una città come Venezia, ormai una meta molto ambita tra le più note maison internazionali. ”

Tra i deal più significativi in corso, EDARES sta accompagnando un fondo estero nel processo di acquisizione di una intera piastra retail composta da 6 unità commerciali in Via del Corso, a Roma; il valore della transazione è di circa 50 milioni di euro. Inoltre, il team ha già locato cinque unità a brand internazionali e attualmente sta gestendo la locazione delle due unità rimaste libere. Per questa operazione EDARES ha collaborato con un team di colleghi francesi della società MIEL CAPITAL – consulenti strategici per gli investimenti immobiliari in Francia e in Italia.

In occasione della fiera internazionale del retail real estate MAPIC a Cannes (14-16 novembre 2018) EDARES sarà presente con un ampio stand di oltre 35 mq nell’area Innovazione per presentare i nuovi progetti e iniziative di sviluppo alla community nazionale e internazionale del mondo immobiliare. E’ stato selezionato come partner tecnico il noto brand Caffè Napoli per offrire ai propri ospiti un servizio di caffetteria premium.

Conclude Damian Safdie, co-founder e partner di EDARES: “MAPIC rappresenta un’importantissima occasione per EDARES, che quest’anno è presente per la prima volta in questa prestigiosa vetrina con il suo stand personale. Aspiriamo ad essere un punto di riferimento per i brand già nostri clienti consolidati e soprattutto ad attirare nuovi clienti internazionali e fondi istituzionali ai quali mostrare tutte le nostre competenze.” EDARES è già advisor del gruppo Generali.

EDARES Real Estate Solutions

Nata nel 2011, in soli pochi anni di attività EDARES ha saputo imporsi tra i key player nel settore dell’intermediazione immobiliare, con forte specializzazione nella ricerca e selezione di location commerciali in tutta Italia e all’estero per aziende leader dei segmenti lusso, fashion, mass market. Perfettamente radicata nel mercato romano, in cui è ormai un consolidato punto di riferimento, EDARES ha maturato una profonda esperienza nel retail high street.

Supportata da un team di esperti e un network di professionisti in grado di mettere a disposizione dei clienti una comprovata conoscenza dei mercati di riferimento e capacità di advisory, EDARES ha conquistato la fiducia di brand prestigiosi. Sono infatti oltre 150 le vetrine monomarca inaugurate dal 2011: Chanel, Bulgari, Ferrari, Hermes, Rolex, Tod’s, Prada, Guess, e ancora Decathlon, Tim, Vodafone, Nespresso, per citare solo alcuni tra i brand a livello globale che si sono rivolti a EDARES con l’obiettivo di espandere il proprio business.