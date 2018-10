Pattern e cromatismi sofisticati per i nuovi tappeti di ILLULIAN firmati EMTIVI STUDIO

Decorazioni tratte dall’arte moderna rielaborate con spirito pop e texture dallo stile dinamico che superano gli schemi classici caricandosi di simbolismi: queste le caratteristiche rispettivamente di Roy e Oxxxical i due nuovi tappeti creati da Emtivi Studio per Illulian.

Entrambi appartengono alla collezione Limited Edition di Illulian , la linea più esclusiva del brand nata dalla collaborazione con numerosi esponenti nel panorama artistico internazionale che raccontano la propria personalità e filosofia di vita attraverso decori, illustrazioni e composizioni cromatiche che prendono vita sulla superficie del tappeto.

ROY by Emtivi Studio

Un motivo Art Déco reinventato in chiave pop: ingrandito, ripetuto all’infinito, dai colori vibranti e quasi psichedelici. I riferimenti: il department store di Biba, a Londra, a cavallo tra gli anni ’60 e ’70; ma anche il De La Warr Pavilion a Bexhill on Sea, gioiello anni ’30 dell’architettura britannica, ridipinto con i colori del grande illustratore Peter Max. Un classico in chiave funky. Eleganza modernista con un twist.

OXXXICAL by Emtivi Studio

Pennellate e spruzzi di colore su un pattern deciso e dinamico di linee in bianco e nero. In trasparenza, come se fossero una filigrana, immagini che raccontano storie di desiderio. Un’esperienza visiva forte che si basa sul contrasto senza tempo tra ordine e caos.

I modelli appartenenti alla Limited Edition sono tutti annodati e cardati a mano e possono essere realizzati in due qualità, Platinum 120 e Gold 100, e incantano per l’appeal cromatico ottenuto dai brillanti colori vegetali utilizzati. Platinum 120, che rappresenta la linea più esclusiva, si caratterizza per l’utilizzo di lana e seta di primissima qualità filate a mano e una lavorazione estremamente complessa – ben 180.000 nodi/m2 – che riesce a creare delle “scolpiture” con effetti molto scenografici. Gold 100, propone tappeti realizzati in lana e seta, sempre di grande fascino ma con una densità di 150.000 nodi/m2.

I prodotti di altissima qualità di Illulian possono essere realizzati anche su misura. Il Custom Made dell’azienda nasce dalla volontà di soddisfare ogni tipo di richiesta e personalizzazione della clientela più esigente: un servizio dove colori, disegni, dimensioni e forme sono appositamente studiati per dar vita ad esclusivi pezzi unici. Questi prestigiosi esemplari, possono essere scelti per ambienti residenziali e per realizzazioni contract, come musei, showroom, alberghi, ristoranti e soluzioni per la nautica.