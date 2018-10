Primo punto vendita a Milano per THE BEAUTYAHOLIC’S SHOP.

Il brand The Beautyaholic’s Shop , che ha il suo flagship store a Roma in Piazza di Spagna, apre un corner all’interno del department store Coin di Piazza Cinque Giornate.

Il nuovo corner shop del brand, specializzato nella selezione di prodotti di bellezza organici e naturali, non testati su animali, con packaging riciclabili e processi di produzione a impatto zero, è un luogo dove trovare i suoi prodotti green di nicchia (tra cui Tata Harper, Susanne Kaufmann, May Lindstrom, De Mamiel, Omorovicza, Kjaer Weis, etc) e dove poter avere la consulenza personalizzata di make up artist e beauty advisor.

Lo spazio, progettato dallo studio di architettura 23BASSI di Milano, sarà il punto di incontro anche di beauty specialist, beauty ambassador e founder di brand internazionali di cosmetica.



“Il nuovo elegante corner nello store di Piazza Cinque Giornate – ha dichiarato Paola Malaspina, founder & CEO dell’innovativa realtà romana – è un’apertura molto importante per lo sviluppo della strategia retail di The Beautyaholic’s Shop, che ci consente così di presidiare le due principali piazze italiane. E abbiamo trovato in Coin il partner ideale, disponibile ed attento alle necessità di una azienda in crescita, ma ancora di dimensioni piccole come la nostra”.