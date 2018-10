Valorizza la tua vetrina con Pilkington OptiView™ Protect OW .

Pilkington OptiView™ Protect OW è un vetro antiriflesso extrachiaro, stratificato di sicurezza, che esalta il valore dei prodotti in esposizione.

Il vetro Pilkington OptiView™ Protect OW migliora la visione abbattendo le fastidiose riflessioni di circa 4-5 volte (*) mantenendo inalterati i colori degli oggetti esposti e offrendo un’elevata trasmissione luminosa.

La pulizia di questo vetro non richiede particolari attenzioni rispetto ad una vetrina tradizionale. Pilkington OptiView™ Protect OW ha un rivestimento antiriflesso ad alta durabilità resistente all’abrasione e all’ossidazione e, a differenza di altre soluzioni antiriflesso disponibili sul mercato, si pulisce facilmente con i metodi tradizionali.



Le dimensioni disponibili permettono di realizzare ampie vetrine anche oltre i 6 metri. L’azienda è in grado di produrre lastre super jumbo da 9 metri, con la possibilità di raggiungere tutte le prestazioni di sicurezza desiderate contro vandalismo ed effrazione. Inoltre, i prodotti esposti sono al riparo della dannosa radiazione UV che è abbattuta oltre il 99%.

Lo speciale rivestimento anti-riflesso ha anche proprietà basso emissive che fanno di Pilkington OptiView™ Protect OW un ottimo alleato per la riduzione della dispersione termica delle grandi vetrine dei negozi, in particolare quando assemblato in vetrocamera.

(*) in funzione della soluzione adottata

Pilkington Italia S.p.A. è membro di NSG Group uno dei più grandi produttori al mondo di vetro e di sistemi di vetro per l’architettura, l’industria automobilistica e il settore del vetro tecnico con impianti di produzione in 30 paesi su quattro continenti e operazioni commerciali in circa 105 paesi.