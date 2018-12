CNCC Christmas Meeting 2018

Cerimonia di premiazione dei Marketing Awards 16esima edizione.

Si è tenuto ieri, 13 dicembre 2018, presso gli East End Studios a Milano il CNCC Christmas Meeting, tradizionale appuntamento che CNCC organizza ogni anno per i propri soci.

Quest’anno, oltre alla presentazione dei 37 progetti dei Centri Commerciali candidati per i “Marketing Awards” e la proclamazione dei vincitori nelle relative categorie, il fil rouge dell’evento è stata la celebrazione dell’ARTE in tutte le sue declinazioni, ad esempio dall’invito alle affissioni e installazioni in sala.

Il CNCC Marketing Award è il riconoscimento annuale che intende premiare le migliori attività, campagne, strategie e servizi resi alla clientela da parte di Centri Commerciali, Factory Outlet Centers, Retail Parks, Leisure Centers, Complessi Naturali Urbani.

Ad aprire i lavori Mauro Rossetti, CEO di Network Propaganda e Presidente della Commissione Marketing CNCC, insieme a Vittorio Saquella, Head of Property di Svicom e Presidente della Giuria Awards 2018, che hanno illustrato e commentato i progetti in gara.

Nel corso del pomeriggio sono stati proiettati i videoclip delle migliori campagne pubblicitarie candidate. Sul palco, oltre a Vittorio Saquella anche Nicola Sapio, Artainment Communication & Marketing Director Curator Educational Projetc Worldwide Shows, tra i promotori dell’innovativo format di “Artainment”, nato per diffondere l’arte al grande pubblico.



A seguire si è svolta la cerimonia di premiazione “Certificates of Merit 2018” che sono stati consegnati da Renato Cavalli Vice Presidente CNCC e Pietro Malaspina Past President CNCC ai migliori centri nelle seguenti categorie:

Grand Opening /Expansion /Refurbishment

AURA GRAND OPENING

Corporate Social Responsibility

GLOBO ACADEMY. FORMAZIONE E LAVORO

IL VILLAGGIO DELLE EMOZIONI

ITACA WORLD COLORS

UN CUORE PER ARQUATA

Nella seconda parte della manifestazione Nicola Sapio ha illustrato come “Artainment”, società dedicata agli spettacoli immersivi che raccontano i capolavori dell’arte, abbia segnato la nascita di un nuovo genere di intrattenimento, che mette in connessione il fascino e la bellezza delle più grandi opere d’Arte con i codici emozionali e coinvolgenti dello spettacolo. La straordinaria unicità e ricchezza del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese unite alla creatività tipicamente italiane nel mondo dell’intrattenimento, indicano la strada per proporre al grande pubblico una modalità innovativa di divulgazione del nostro patrimonio.

Nell’ultima parte del pomeriggio sono stati proiettati i videoclip e premiati i seguenti centri nelle rispettive categorie. Sul palco a consegnare i premi, Il Presidente CNCC Massimo Moretti, Vittorio Saquella, Mauro Rossetti e Nicola Sapio.

Brand Awareness &(re)positioning:

AREA12 IN A DAY

#BARIIS

METAMORFOSI DI PRIMAVERA

Footfall Activation:

PHOTOARK: LE MERAVIGLIE DEL MONDO ANIMALE BY NATIONAL GEOGRAPHIC

Customer Services:

BACOGIGI MULTIMEDIALE

A chiusura dell’evento, durante la Cena di Gala, sono stati proclamati i vincitori della sedicesima edizione del “CNCC MARKETING AWARD 2018” nelle seguenti modalità:

BEST OF CATEGORIES 2018

SPORT SHOW – CENTRO COMMERCIALE CONCA D’ORO

LA VASCA – CENTRO COMMERCIALE IL CASTELLO

SUPERHEROES – CENTRO COMMERCIALE LE BEFANE

ANIMALS – CONOSCERE GLI ANIMALI RISPETTANDOLI – SAVILLS

AWARD 2018

GARDEN RESORT – CENTRO COMMERCIALE I PORTALI

AWARD & BEST OF THE BEST 2018

CITYLIFE SHOPPING DISTRICT: WELCOME TO THE NEW WORLD