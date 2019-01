L’idea della “distanza focale” per la realizzazione dell’Ottica Maggo è nata dai designer dello Studio Renesa di New Delhi, che hanno progettato il negozio ispirandosi a questa misura assoluta, cioè la proprietà degli elementi ottici di formare immagini reali o “virtuali”.



Il sito si sviluppa su un pre-esistente edificio di lusso degli anni ’60, di 100 mq, che viene ristrutturato e contestualizzato da un progressivo mix giocoso di prodotti e materiali, quasi contrastanti: un connubio ed, allo stesso tempo, una sequenza di oggetti, che richiamano montature, lenti ed accessori per l’occhialeria, a creare un ambiente audace e minimale, senza stravolgere però il patrimonio del brand Maggo, ma definendolo quasi come una galleria d’arte.

La facciata, che presenta quattro vetrine ad archi alternati, introduce in un ambiente che si snoda longitudinalmente in altre quattro zone funzionali: la vetrina, l’area vendita, il camerino destinato all’esame della vista con annessa sala prova ed un’area dedicata ai servizi.



Sono stati conservati gli originari soffitti a voltine che insieme ai pavimenti e pareti in seminato alla veneziana costituiscono lo sfondo ideale per specchi ed espositori retroilluminati dalle variegate geometrie incorniciate in ottone; il sistema espositivo a moduli rettangolari disposti orizzontalmente e verticalmente mostra una visione dell’offerta merceologica del tutto inconsueta, anche perché consente alla clientela di esplorare ed esaminare tranquillamente tutte le collezioni di occhiali; l’architettura di questo spazio insieme con i banconi in marmo, al sistema di illuminazione dotato di spot incassati e semplici lampade a cupola dorate, a sospensione, aggiungono raffinatezza ed eleganza.



Il viaggio in questo negozio racconta la filosofia e la sensibilità progettuale degli architetti dello Studio Renesa, che hanno saputo integrare sia le informazioni sui mondi della percezione visiva che dell’ottica: dalla “convergenza ottica” hanno ricavato lo spunto per la realizzazione di specchi dalla forma di lenti, dal tradizionale seminato veneziano invece, hanno modellato spazi aperti, puri, così come, per similitudine, funziona l’occhio umano, nel gioco dei molteplici riflessi e rifrazioni di luce, che aumentano la qualità dei contenuti.

Design Team

Renesa Architecture Design Interiors

Sanjay Arora – Founder| Principal Architect

Sanchit Arora – Studio Head Architect|Concept Design Head | Graphic Design

Vandana Arora – Interior Designer| Decor Head

Virender Singh – Studio Technical Head| Architectural Assistant

Akarsh Verma – Junior Architect

Jagdish Bhangari – Architectural Intern

Aayush Misra – Architectural Intern

Sumit Singhania – Architectural Intern

Contractor Mr.Umesh Mehta

Site Supervisor Sanjay Kumar

Lighting Consultants White Lighting Solutions / Siddharth Arora, Rahul Kansal, Udit Duggal

by AN shopfitting magazine no.148 ©