PLAY LOUNGE Concept Store, Pechino.

Il nuovo concept store Play Lounge, firmato dall’architetto Fabio Rotella, apre nel centro di Sanlitun Village, l’area più fashion della metropoli cinese.

Uno spazio di circa 500 mq suddiviso in diverse aree, come un viaggio attraverso environments che raccontano temi commerciali differenti.



Un interior design caratterizzato da una forte identità: colori pop, forme geometriche che si inseguono, decorazioni ed insegne colorate, uno stile riferito al Post-Modern degli anni ‘80, reinterpretato in una proposta contemporanea dall’architetto Fabio Rotella , discepolo di uno dei fondatori di Alchimia, Alessandro Mendini.

I corners di Play Lounge sono vere e proprie istallazioni artistiche: l’area ‘Shower Box’, caratterizzata da tubi idraulici gialli su piastrelle blu, dedicata allo sportwear; l’area “Body Wash”, composta da grandi spugne a rullo, normalmente usate per pulire le automobili, definiscono lo spazio destinato alla vendita dei saponi e dei prodotti per il corpo; l’angolo “Bon Voyage”, riservato alle borse ed alle scarpe, è un’installazione che rappresenta la sezione di un rocket dal quale si possono ammirare le galassie.





Al centro dello spazio vendita si trova una zona per la bigiotteria “Jewelry Box” che richiama un boudoir con una grande “toeletta” per il trucco, come in un mondo meraviglioso e sognante.

L’ingresso è caratterizzato dal “Vitart-Tea”, un bar dove è possibile degustare tè miscelati a benefiche essenze aromatiche; un banco rivestito in vetro colorato ed un retro di luci fluo e bottiglie bianche; gli arredi, i colori, le decorazioni su carta e gli archi-finestra definiscono una scenografia New Pop.

Al centro della zona bar, si erge una grande capsula con pareti meccaniche, un display in movimento per una serie di oggetti scultura “Tivoli”.

“Tivoli” è un coniglio felice, nuova icona mascotte firmata da Fabio Rotella, che si propone in varie misure, materiali e colori e nella vetrina di ingresso diventa cover per smartphone e decorazione per felpe e t-shirt.

Tivoli è un oggetto-scultura iconico che sottolinea l’atteggiamento poetico ed artistico dell’intero progetto del Concept Store.



A collegare l’area bar al resto dello shop, un grande playwall: pulsanti rossi azionano delle nicchie rotanti che fanno intravvedere prodotti ed oggetti sorprendenti e celano immagini stampate, una risposta analogica ai videowall digitali abusati negli shops di tutto il mondo. Il “Fashion Boudoir”, è una fitting room in versione vip, un salotto con un piccolo water bar.

“Uno spazio volutamente diverso, pensato per essere visitato come una galleria d’arte, con diverse installazioni, segni decorativi e sculture. Meravigliarsi con l’applicazione delle diverse Arti creative: il progetto propone un susseguirsi di spunti moda, design, arte, decorazione e tutto confluisce nel suscitare curiosità ed emozione”. – racconta Fabio Rotella.

by AN shopfitting magazine no.148 ©

Photos courtesy Andrea Pasini