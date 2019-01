RETAIL HUB Mosca – International show for smart retail solutions.

Si terrà a Mosca il 20 e 21 Marzo la seconda edizione di Retail Hub, il salone professionale che riunisce i fornitori di attrezzature, IT, soluzioni marketing e design con i retailers.

Con un turnover superiore ai 500 miliardi di dollari, la Russia è uno dei più grandi mercati retail del mondo.

Uno dei maggiori indicatori di crescita del mercato è rappresentato dalla nascita di numerosi nuovi centri commerciali in tutto il territorio (in Russia si realizzerà circa il 30% dei progetti avviati in Europa).

Le catene retail russe e internazionali presenti stanno subendo una profonda trasformazione. Le nuove tecnologie stanno rapidamente cambiando l’organizzazione del lavoro e l’interazione con l’utilizzatore finale.

RETAIL HUB è il primo ed unico salone professionale in Russia che riunisce i fornitori di attrezzature, IT, soluzioni marketing e design con i retailers al fine di rendere i brand e i punti vendita più forti, più competitivi e più riconoscibili e favorire efficacemente l’aumento delle vendite e la business performance

L’OFFERTA DI RETAIL HUB

IT &DIGITAL – Paymenbt systems, E-commenrce, Digital solutions in store, Security, Computer software, Software for online store, Planning placement of personnel.

MARKETING&DESIGN – Design of furnishing, accessories, Showcases, Outdoor advertising, Printing production, Signage, 3D prtotyping, etc.

ATTREZZATURE E SERVIZI – Retail equipment, Lighting, Refrigeration, Appliance, Storage, Cash System, Payment terminals, Scanner systems, Check printers, etc