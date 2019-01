Lo Studio di architettura ALAPAR reinterpreta la boutique ÓPALO di Tafalla, con la realizzazione di un ambiente sobrio e piacevole.



Il brand attivo da dieci anni, ha scelto la sua nuova location cercando di definire un accurato layout in grado di valorizzare le esclusive collezioni di calzature.

Gli interni sono caratterizzati da una fascia continua di specchi a muro, con sommità a cupola, che creano verticalità ed estendono maggiormente il campo visivo; in queste pareti è stato inserito il sistema espositivo modulare con mensole a diverse altezze. Sono stati introdotti materiali e finiture differenti, come la tinteggiatura rosa a zona di alcune pareti che, in contrapposizione con il candido soffitto trasmette una forte sensazione di eleganza e fascino; il pavimento costituito da grandi piastrelle grigie amplifica la superficie che pare allungarsi e fondersi fino al limite del magazzino.



L’area destinata alla prova delle calzature è delimitata da tre pouf a cilindro in velluto grigio dalla base dorata, che possono essere anche facilmente rimossi e riposizionati. Un bancone modulare bianco in legno realizzato su misura è disposto in corrispondenza dello specchio, ed insieme ad altri complementi d’arredo, quali moduli che fungono da contenitori, e mensole applicate alle pareti, conferiscono alla boutique ulteriore importanza e raffinatezza.

Design Alapar Estudio

Location Tafalla (Spain)

Area 21 sqm

Photos courtesy Xabier Anso | copyright Alapar Estudio

ALAPAR ESTUDIO

Lo Studio spagnolo di design di interni è frutto delle esperienze creative di Maite Fuentes e Laura Liberal, che cooperano con un team di architetti ed hanno uffici posizionati a Barcellona e Pamplona. I loro progetti si sviluppano seguendo schemi moderni, all’avanguardia, per la realizzazione di luoghi che esprimono la relazione tra l’uomo e lo spazio naturale. Importanti e significativi sono i materiali impiegati, che fusi con elementi già esistenti, sono capaci di dare dimensione, funzione e valore ai luoghi: ne derivano negozi dalle atmosfere magiche ed abitazioni dagli interni completamente personalizzati, originali ed esclusivi.

by AN shopfitting magazine no.148 ©