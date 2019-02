La luce BUZZI & BUZZI protagonista di The Kape Showroom a Dubai.

The Kape, nuovo brand sulla scena della moda femminile, ha scelto Buzzi & Buzzi, azienda leader nel settore illuminotecnico per il retail, per l’illuminazione del suo showroom al Dubai Design District, centro nevralgico della città nell’ambito del design.

Progettista e ideatore del concept dello showroom è SUPERFUTUREDESIGN*, studio di architetti italiano che ha scelto Dubai come headquarter operativo nel pieno Medio Oriente.

Il progetto è stata una vera e propria sfida per cercare di incontrare le esigenze del brand. Lo showroom richiama alla lettera lo stile di SUPERFUTUREDESIGN*, caratterizzato da una certa espressività nelle scelte dell’arredamento e da un certo minimalismo.

Lo spazio che ne deriva è un ambiente estremamente rilassante dove gli elementi sono bilanciati allo scopo di calmare la mente e esaltare i sensi. Completano l’ambiente divani, barre sospese e un camerino caotico, realizzato con paraventi metallici dalle tinte color champagne.



Un paradiso per lo shopping dove la luce gioca un ruolo centrale per evidenziare i materiali utilizzati, la resina epossidica dall’aspetto uniforme e le venature tipiche della pietra di travertino. Ma non solo, la scelta dei prodotti Buzzi & Buzzi è volta anche all’illuminazione personalizzata dei prodotti esposti e alle varie zone dello showroom.

Non a caso i prodotti selezionati appartengono a due categorie specifiche per l’ambito del contract e del retail. La loro caratteristica principale, infatti, è la possibilità di direzionare il fascio di luce a propria scelta per valorizzare il prodotto e non disturbare il cliente con una luce troppo ampia.

Primo fra tutti, Q2, proiettore da binario della linea Iron. Nata da un grande numero di richieste di prodotti custom in metallo, la linea è l’espressione della necessità di unire ricerca tecnologica ed estetica in progetti hi-tech dove la componente meccanica è accentuata, senza tralasciare una certa attenzione per l’eleganza e la semplicità.

Il Q2 nella sua versione per binario trifase ha un braccio a scomparsa direzionabile e utilizza diverse ottiche creando così una perfetta sinergia tra funzionalità e design.



Completa l’atmosfera luminosa il prodotto Rhino, della linea Basic, pensata per incontrare le esigenze del mondo contract a livello progettuale con una serie di apparecchi volti all’ottimizzazione dei processi produttivi senza vincoli quantitativi e qualitativi.

Rhino monta un proiettore disponibile in due colorazioni (bianco o nero), orientabile a 360°, personalizzabile con diverse ottiche (22° e 50°) e diverse colorazioni led (2700K, 3000K, 4000K). Il proiettore può essere posizionato completamente recesso, medio recesso o completamente estruso dal suo incasso grazie a dei magneti posteriori.

Equilibrio e armonia sono quindi le parole chiave per descrivere il nuovo The Kape Showroom di Dubai dove la luce di Buzzi & Buzzi concorre alla creazione di un ambiente confortevole per un’esperienza di shopping da non dimenticare.