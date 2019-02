Italian Exhibition Group S.p.A. (IEG) dà il via alla prossima edizione di OROAREZZO , la manifestazione che valorizza a livello internazionale la migliore produzione orafa Made in Italy, che quest’anno raggiunge l’importante traguardo del 40° anniversario.

La manifestazione nel 2019 anticipa e cambia data, dal 6 al 9 aprile ad Arezzo Fiere e Congressi, per meglio armonizzare il calendario delle fiere del settore orafo e per evitare la sovrapposizione con le festività religiose (la Pasqua, le festività ebraiche e il Ramadan) in modo da agevolare la presenza di espositori e buyer provenienti da mercati target per il distretto orafo italiano.

Con espositori che rappresentano alcune tra le eccellenze produttive dei principali poli orafi italiani, OROAREZZO offre ai propri clienti know-how ed esperienza dei mercati e della distribuzione, nonché la conoscenza diretta di tutti i principali operatori mondiali del settore con oltre 450 buyers ospitati, di cui l’80% internazionali, operatori di mercati emergenti e tradizionali, provenienti da 60 paesi grazie al supporto di MISE e ICE.

Un appuntamento importante per il settore che si sviluppa attraverso percorsi espositivi dedicati all’oreficeria, gioielleria, argenteria, semilavorati e pietre che accolgono alcune tra le migliori aziende manifatturiere italiane.

La manifestazione prevede anche aree dedicate quali Cash & Carry, uno spazio dinamico e innovativo che offre opportunità alle aziende di vendere sul pronto o l’area Tech, che occuperà un intero padiglione, dedicata ai sistemi di lavorazione più tecnologici.

Quest’anno inoltre IEG per la prima volta organizzerà assieme a ICE Meccanica e AFEMO (Associazione Fabbricanti Esportatori Macchine per Oreficeria) un incoming dedicato dai Paesi che stanno maggiormente richiedendo tecnologie, quali ad esempio Indonesia, Algeria, Marocco e Malesia con il coinvolgimento di 30 aziende.

Come ogni anno protagonista di OROAREZZO sarà la premiazione del Concorso Premiere, giunto alla sua 29ma edizione: il contest che punta i riflettori sulle nuove tendenze, la creatività e l’innovazione del gioiello Made in Italy, proponendo agli espositori una nuova sfida ad ogni edizione.

Per celebrare la meta del 40° anniversario, il contest PREMIERE sceglie quest’anno come tema portante l’anello: il gioiello più amato, forse il più antico e solenne, carico di significati simbolici e di stile. Gioielli senza tempo ed icone di stile, che continuamente si reinventano per esprimere la personalità di chi li indossa.

In ogni nuova edizione alle aziende partecipanti viene richiesto di realizzare un pezzo che esprima il massimo della creatività coerentemente con lo stile aziendale, una creazione che si ispiri a forme tradizionali reinterpretate in modi non convenzionali, con la massima libertà nella scelta dei materiali e delle lavorazioni.

Come di consueto, i gioielli, che saranno esposti durante il periodo della fiera, verranno poi giudicati da una giuria selezionata, composta da operatori ed esperti del settore della gioielleria, della moda, della stampa e della comunicazione, presieduta da Beppe Angiolini, Presidente Onorario Camera Nazionale Buyer della Moda e Art Director di OROAREZZO e Gold/Italy.