IEG – OROAREZZO: PREMIERE 2019, ecco i vincitori della 29° edizione.

A OROAREZZO 2019 la giuria del concorso Premiere ha decretato i vincitori premiando 12 aziende per 3 differenti categorie: creatività e design, innovazione e tendenza e arte e scultura.

Premiere è il concorso che accende i riflettori sulle novità, sul design e sulle tendenze moda della stagione; l’appuntamento più atteso di OROAREZZO, la manifestazione del settore orafo italiano organizzata da IEG, Italian Exhibition Group.

Per celebrare la meta del 40° anniversario della manifestazione, Beppe Angiolini, Presidente Onorario Camera Nazionale Buyer della Moda e Art Director di OROAREZZO e Gold/Italy, ha scelto quest’anno come tema portante l’anello: il gioiello più amato, forse il più antico e solenne, carico di significati simbolici e di charme. Gioiello senza tempo e icona di stile, che continuamente si reinventa per esprimere la personalità di chi lo indossa.

In concorso, sono stati presentati 60 anelli che vanno al di là della moda, che alternano la ricchezza dei dettagli e la semplicità minimalista delle forme, con la forza dei contenuti simbolici che da sempre sono stati attributi all’anello.

Dagli anelli classici a quelli a fasce, da quelli ad intrecci a quelli con pavé o modulari, dalla versione fashion in tessuto elastico, a quelli con sigillo o incisioni personalizzate, da quelli realizzati con materiali preziosi e non, all’utilizzo di pietre preziose o sintetiche.

Come di consueto, alle aziende partecipanti è stato richiesto di realizzare un gioiello che esprimesse il massimo della creatività coerentemente con lo stile aziendale, una creazione che si ispirasse a forme tradizionali reinterpretate in modi non convenzionali, con la massima libertà nella scelta dei materiali e delle lavorazioni.

Le realizzazioni sono state poi giudicate da una giuria selezionata, composta da giornalisti di fama internazionale della moda, stilisti ed influencer, presieduta da Beppe Angiolini: Paola Cacianti, giornalista di moda e autore del programma Top di RAI 1, Eva Desiderio, giornalista di QN – Quotidiano Nazionale, Fabiana Giacomotti, autrice e curatrice presso l’Università di Roma La Sapienza, Federica Frosini, Editor in chief VO+ Jewellery Magazine, Jo Squillo, giornalista e influencer, e gli stilisti Ermanno Scervino, Eva Cavalli e Monica Sarti.

Esposti durante tutto il periodo della fiera in un’apposita installazione, creata ad hoc, e collocata nel corridoio centrale della fiera, gli oggetti selezionati hanno costituito come di consueto il cuore attrattivo della manifestazione.

I vincitori della 29° edizione del concorso Premiere sono:

per la categoria Creatività e Design:

Unoaerre Industries, Orolò e Falcinelli Italy.

per la categoria innovazione e Tendenza:

Ronco, Caoro – The fashion expression e Sade.

per la categoria Arte e Scultura:

Giordini, Graziella Group e Loto Preziosi.

Infine hanno ottenuto una menzione speciale: Kitty, Maria Gaia Piccini Pontevecchio e Alunno & Co

www.oroarezzo.it