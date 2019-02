TECNOLOGIE DIGITALI PER IL RETAIL.

E’ in programma il prossimo 20 marzo la prima edizione di FUTURE LAB powered by FORUM RETAIL, l’evento che ha l’obiettivo di presentare ai Retailer le opportunità create dall’adozione delle tecnologie digitali.

Modelli concreti di digital trasformation e applicazioni di AI, Big Data e VR rappresentano i focus dell’appuntamento, che coinvolgerà numerosi Esperti del settore.

“FUTURE LAB powered by FORUM RETAIL rappresenta l’evento di continuità dedicato alla Community Retail, un momento unico che ha l’obiettivo di indagare le tecnologie più attuali, importanti e critiche per il settore, come l’Intelligenza Artificiale, la Business Intelligence in ottica di Real Time e Predictive Analytics, Internet of Things, Interfacce Conversazionali e soluzioni di AR/VR” dichiara Laura Ghisleri, Content & Networking Director di IKN Italy. E conclude: “La digital trasformation rappresenta l’argomento trainante di tutti nostri eventi: con FUTURE LAB powered by FORUM RETAIL vogliamo aiutare i Retailer a vederla come una opportunità e ad affrontarla al meglio”.

L’appuntamento sarà una opportunità per approfondire le tematiche inerenti i due focus principali:

Digital Trasformation – si cercherà di dare risposte a diversi quesiti: come integrare il digitale nei processi operativi e nella cultura aziendale; cosa vuol dire oggi fare innovazione aziendale; come raggiungere l’obiettivo dell’Unified Commerce e unificare i dati online e offline; Customer Collaboration, qual è la mappa dell’Intelligent Enterprise.

Tecnologia Applicata – sono numerosi gli argomenti che verranno affrontati: AI, quali sono i veri campi di applicazione nel mondo retail (potenzialità e limiti); come usare i big data nel futuro e quali le applicazioni di analisi predittive; l’interfaccia conversazionale e l’interfaccia vocale: quale uso e futuro per il voice; Virtual & Augmented Reality, come ridefinire l’esperienza d’acquisto grazie al coinvolgimento emotivo del consumatore.

FUTURE LAB powered by FORUM RETAIL rappresenta un’opportunità unica di networking e contenuti di alto livello per approfondire le tecnologie abilitanti il cambiamento del mondo del Retail.

L’agenda si articolerà in diversi momenti di rilievo, come: la Tavola Rotonda che metterà a confronto tre modelli di innovazione, i Panel Digital Trasformation, Real Time & Predictive Analytics e Best trend from NRF & CES, l’Inspirational Speech che vedrà la partecipazione di Booking.com, il Social Lunch 4.0, i 3 Tavoli Interattivi che indagheranno gli scenari di applicazione di AI, Big Data e InStore Technologies, i Laboratori Interattivi e il Workshop con focus tecnologico.

Il programma completo di FUTURE LAB powered by Forum Retail è consultabile sul sito dell’evento: https://www.onretailweb.it/evento/10539/future-lab-powered-by-forum-retail/home