Reggiani presenta i nuovi prodotti: si amplia la gamma GHOSTRACK e viene lanciato il nuovo sistema a basso voltaggio YORI EVO 48V.

Reggiani , azienda leader del settore illuminotecnico a livello internazionale, da sempre soddisfa le esigenze dei propri clienti con spunti creativi e soluzioni innovative, frutto di expertise e know-how pluridecennali.

Il lancio di questi nuovi prodotti coincide con la ricerca di nuove soluzioni in grado di soddisfare le nuove esigenze di clienti e progettisti: la gamma Yori Evo Ghostrack si amplia con nuove proposte e viene presentato il nuovo sistema a basso voltaggio Yori Evo 48V, che include nuovi prodotti e nuovi binari.

La famiglia di proiettori Yori Evo Ghostrack si amplia, grazie alle nuove mini dimensioni da Ø22mm e Ø35mm, e nasce la nuova famiglia Yori Ghostrack Pendant: una nuova linea di apparecchi a sospensione disponibile in quattro diverse dimensioni e con una vasta gamma di finiture.

Grazie a un’innovativa tecnologia brevettata, la famiglia Yori Evo Ghostrack è dotata di adattatore e driver invisibili, per un’installazione singola o in cluster su binari standard a 3 accensioni, che offre la possibilità di creare configurazioni e layout illuminotecnici unici.

A completamento della gamma, nuovi binari ad alto voltaggio: il nuovo Supertrack grazie alla larghezza ridotta di soli 19 mm si inserisce con discrezione in qualsiasi tipo di architettura e spazio. Supertrack supporta la creatività e qualunque esigenza architettonica, permettendo di creare infinite configurazioni geometriche.

Rispondendo alle esigenze funzionali ed estetiche di progetti architettonici sempre più complessi, Reggiani lancia il nuovissimo H-Track, che offre la flessibilità di un binario trifase combinata al comfort visivo dell’illuminazione indiretta. Può essere installato all’altezza desiderata e combinato con qualsiasi apparecchio Yori Evo Ghostrack, per realizzare un’infinita gamma di configurazioni illuminotecniche.

L’altra grande novità è che la selezione di proiettori, lineari e soluzioni di Reggiani è ora disponibile anche nella versione basso voltaggio.

La famiglia Yori Evo si è infatti evoluta e ampliata e ora include una versione per binari a bassa tensione da 48V, disponibile in quattro diverse dimensioni sia come spot orientabile che come pendente. Lo straordinario CRI>98 accentua l’autenticità e la materialità dei colori, attirando l’attenzione dell’osservatore e dando un valore aggiunto a qualsiasi prodotto o oggetto d’arte.

Yori Evo Pendant 48V estende ancora di più le possibilità di applicazione della gamma Yori. Minimal e sofisticato, offre infinite combinazioni grazie alla sua vasta gamma di finiture e alle numerose dimensioni disponibili.

A completamento della gamma, Yori Linear 48V è disponibile in diverse lunghezze e può essere utilizzato come complemento per luce d’accento e per creare linee di luce e configurazioni architettoniche insolite. Viene fornito con tre diversi diffusori: Opal, per un’illuminazione morbida e diffusa; Prismatic, per maggior controllo; UGR, per ridurre l’abbagliamento, soprattutto nei luoghi di lavoro.

Secondo la norma europea UNI-EN 12464-1 il fattore più importante per la corretta illuminazione degli ambienti di lavoro interni è l’abbagliamento, che si misura con la scala UGR (Unified Glare Rating): più il valore è basso e minore sarà l’abbagliamento.

Yori Linear 48V garantisce un eccellente benessere visivo in diversi ambienti di lavoro, ma anche in scuole o ospedali, grazie a un valore UGR straordinariamente basso (<19).

Per offrire le migliori e più flessibili soluzioni illuminotecniche Reggiani ha integrato le tecnologie Bluetooth nella propria offerta.

Questo sistema di controllo permette di regolare l’illuminazione del singolo apparecchio o del gruppo di apparecchi semplicemente tramite smartphone, tablet, smartwatch, pulsanti e interruttori (anche pre-esistenti).

Il sistema di controllo può essere integrato nel singolo apparecchio (Bluetooth Integrated control) o inserito in remoto nel binario (Bluetooth Remote System).