MUJI Store Portland.

Muji, il brand giapponese noto nel mondo del design, dell’abbigliamento e degli accessori per la casa, caratterizzato anche per il suo stile essenziale ed il vasto assortimento di articoli di cancelleria, ha inaugurato il suo primo negozio a Portland, la città più grande dell’Oregon negli Stati Uniti.

Lo Studio di interior design giapponese Super Potato è stato incaricato per la progettazione di un ambiente dedicato al “MUJIsm” , che consentisse al cliente di immergersi completamente nella filosofia del brand, sperimentando semplicità ed essenzialità, unite alla qualità.

Architettura moderna e di impatto

L’ambiente si distingue per la sua architettura moderna e di impatto, ma ritmata dal largo impiego di ferro e materiali naturali o riciclati, come il legno ricavato da ristrutturazioni di vecchi locali e qui adoperati come vere e proprie installazioni artistiche riadattate per l’esposizione dei prodotti Muji.

Merchandising personalizzato

Il layout interno prevede una soluzione di merchandising personalizzata diagonale che risulta in contrasto con la disposizione tradizionale, ma che consente una più agevole consultazione dei prodotti in offerta.

Al centro del progetto vi è la volontà di coinvolgere i clienti mediante l’inserimento di postazioni, dove reperire informazioni sulla genesi dei prodotti Muji con tutte le caratteristiche e gli eventi correlati.

Comunicazione con il cliente

La comunicazione con il cliente continua poi con l’introduzione di reparti destinati alla raccolta di strumenti usati ed installazioni a parete, oltre ad aree ristoro ed un “servizio drive”, con il quale si possono ordinare o acquistare i prodotti e riceverli al proprio domicilio.

Pertanto questo store si evidenzia sia per la qualità degli oggetti, che per i vari “accenti”, qui contenuti e che influiscono sulla componente emozionale e sociale in grado di far vivere un’esperienza di acquisto più piacevole ed unica in contatto con lo stile di vita MUJI.



Design Super Potato Co., Ltd

Designer Shinya Maeda

Location Portland, Oregon –

Area 1020 sqm

Photos courtesy David Papazian

