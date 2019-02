BALMAIN apre un flagship store a Parigi.

Il flagship store Balmain di Parigi si trova al 374 di rue Saint-Honoré. Progettato dal direttore creativo Olivier Rousteing, si sviluppa su due piani e, con una superficie totale di quasi 640 metri quadrati, è il più grande della maison.

Rousteing in collaborazione con Anna Philippou, Marie-Charlotte Prosperi-Fouchard e Victoire Guerlay dello Studio Amv, ha voluto concepire un ambiente con una serie di stanze, con rimandi ai tipici appartamenti parigini.

Il flagship store Balmain di Parigi si apre con uno spazio che ricorda una biblioteca, caratterizzato da un pavimento in parquet, colonne a specchio e scaffali in marmo.



Un piccolo passaggio che circonda una sala giochi con un lampadario su misura e un’unità di merchandising ispirata ai tavoli da gioco è affiancata da una parete di sicurezza dove sono esposti i gioielli.



Si accede poi a uno spazio per le calzature da uomo e da donna in stile lobby.

L’arredamento si basa sulla mescolanza di epoche diverse, elementi freddi e caldi, elementi classici parigini e rivisitazioni moderne..

Tra le altre caratteristiche del negozio, una vetrina digitale progettata per trasmettere contenuti in diretta, e l’esperienza di realtà virtuale My city of lights, che ha debuttato nel negozio di Milano, con focus tecnologici e di intrattenimento.



Utilizzando le cuffie personalizzate Oculus, i clienti possono essere trasportati nel mondo e nel processo creativo di Rousteing attraverso un mix di immagini e sensazioni, con contenuti aggiornati regolarmente.

www.balmain.com