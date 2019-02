Quali sono le ultime innovazioni tecnologiche nel settore retail?

Cegid risponde a questa domanda con la terza edizione di Cegid Innovation Store, uno showroom pionieristico dedicato alle tecnologie per il mondo retail.

Cegid , da sempre in prima linea per la trasformazione digitale del mercato retail, continua il suo lavoro di ricerca per fornire risposte concrete alle continue sfide e che il settore propone.

Nel 2010 questa mission si è tradotta in un nuovo concept che ha dato vita al primo Cegid Innovation Store di Lione.

Questo particolare showroom connesso ha l’aspetto di una tradizionale boutique, ma racchiude al suo interno tutte le innovazioni più recenti elaborate da Cegid e dai suoi partner per offrire una customer experience e un percorso di acquisto ottimali.

Nell’era del commercio unificato, dove gli universi online e offline convergono e i touchpoint nel percorso di acquisto sono sempre più numerosi, è fondamentale cogliere ogni opportunità di vendita e di crescita massimizzando l’efficienza delle soluzioni retail, in-store e back-store.

A sostegno di questo processo Cegid presenta ora la terza edizione di Cegid Innovation Store, lo showroom del futuro dove si potranno toccare con mano le innovazioni che l’azienda ha sviluppato per i retailer di domani.

Il negozio del futuro? Un vero e proprio hub, completamente connesso e smart

Nel settore retail i consumatori continuato a dettare sempre nuovi standard, con clienti alla costante ricerca di esperienze gratificanti e personalizzate, sempre più connessi e in grado di accedere rapidamente a un’enorme quantità di informazioni.

Per soddisfare aspettative di questo livello e farsi trovare sempre un passo avanti rispetto alle richieste dei consumatori, è ormai chiaro che il concetto di punto vendita debba essere del tutto rivoluzionato.

Per Cegid, uno store efficiente deve essere un hub connesso, al centro di un ecosistema unico in cui confluiscono dati di diverso tipo: il traffico di clienti, ovviamente, ma anche una gestione corretta della merce (disponibilità dei prodotti, acquisti, spedizioni e resi) e l’elaborazione di informazioni dettagliate sul percorso di acquisto online e offline.

Affinché tutti questi dati vengano classificati, utilizzati e condivisi in modo efficace con le parti interessate, il brand deve disporre di strumenti adeguati che consentano di offrire ai clienti il non-plus-ultra della customer experience.

Un ecosistema efficiente per incrementare il valore

In aggiunta ad un’esperienza utente ottimale offerta al cliente, la trasformazione digitale dei negozi fisici mette lo staff di vendita in condizione di produrre ancora più valore. Grazie a dispositivi mobili innovativi che migliorano il flusso e la gestione di tutte le operazioni del punto vendita, i retailer possono davvero raggiungere il loro pieno potenziale.

Questi strumenti aumentano l’intelligenza emotiva della relazione con gli shopper, consentendo agli addetti alle vendite di offrire competenze pertinenti e utili sulla base delle maggiori informazioni sulle abitudini del cliente, dalla modalità di consegna preferita ai prodotti più acquistati.

Ogni anno molti professionisti internazionali del retail visitano Cegid Innovation Store per scoprire come aumentare il valore del loro business, alimentare le conversioni in-store e ovviamente contribuire alla crescita della loro azienda.

Le ultime innovazioni dalla terza edizione di Cegid Innovation Store

Per offrire ai professionisti del settore le innovazioni più all’avanguardia sul mercato, e renderle tangibili fisicamente attraverso lo store realizzato a Lione, Cegid ha unito le forze con 25 partner, tra cui start-up e brand importanti come Aures, Adyen, Epson, Fréquentiel, HP, Microsoft, Nedap, Stackr, Valtech e Zebra.

La terza edizione di Cegid Innovation Store dimostra in modo pratico che implementare smart hub completamente connessi diventerà a breve la norma. Questa vision è la conseguenza naturale dell’unificazione dei canali online e offline, in particolare per quanto riguarda il controllo degli stock, per alimentare una relazione continuativa e senza soluzione di continuità con i clienti in ogni fase del percorso di acquisto.

Cegid Innovation Store, inoltre, mette in evidenza soluzioni quali il pagamento mobile, il checkout e la gestione dello stock tramite RFID e la possibilità di analizzare le interazioni dei clienti in merito all’esperienza di acquisto su social network o altri canali digitali, oltre che i prodotti identificati o acquistati.

Tutte le applicazioni disponibili nello showroom connesso sono già integrate in Cegid Retail, la piattaforma omnicanale di Cegid per la gestione di clienti, vendite e prodotti, nonché la triade “Shopping-Clienteling-Cataloging”, la nuova soluzione omnicanale in-store sviluppata da Cegid.

Per guidare la trasformazione digitale verso traguardi sempre nuovi, Cegid Innovation Store è proposto anche in forma di pop-up store in varie parti del mondo, con aggiornamenti continui al passo con l’innovazione.

Oltre 1.000 brand e 70.000 negozi connessi nel mondo si avvalgono delle soluzioni retail di Cegid per ottimizzare le operazioni quotidiane e farsi trovare preparati di fronte alle nuove opportunità di crescita dell’era dell’e-commerce, con il fine ultimo di incrementare le vendite e migliorare i processi di acquisto.