Entertainment, didattica e tecnologia: il mix vincente de “LE TERRAZZE”.

Entertainment, didattica e innovazioni tecnologiche sono gli ingredienti di successo che rendono il Centro Commerciale Le Terrazze un consolidato luogo di aggregazione per la catchment area di riferimento con proposte moderne e accattivanti che attraggono un numero sempre crescente di visitatori nei diversi target – famiglie, giovani, bambini.

Le Terrazze si conferma essere una autentica “piazza sociale”, in grado offrire momenti d’intrattenimento di alta qualità, coniugando il divertimento a momenti educativi, sempre con un occhio attento alla tecnologia e agli ultimi trend.

Numerose sono state infatti le attività gratuite che le Terrazze ha offerto per tutto il periodo autunnale e i primi mesi del nuovo anno.

Autunno all’insegna dell’high-tech con tre appuntamenti dedicati al mondo tecnologico. Si è partiti con “Space Gate”, la prima escape-room ambientata nello spazio dove i visitatori di tutte le età hanno sfidato le proprie capacità di logica ed enigmistica con prove virtuali. In seguito è stata la volta di “Virtual Box”: una sala giochi strutturata in diverse aree e simulatori per provare numerose attività, dalla Super Car all’esplorazione dei fondali marini, dal “Vertigo” alle Spade Laser. Ha chiuso questa serie di appuntamenti tech, l’entusiasmante Laser Room: un gioco che combina innovazione, tecnologia e divertimento.

Nel mese di novembre Le Terrazze ha accolto il laboratorio di “Paw Patrol”, ricco di colorate e vivaci attività per sensibilizzare tutti i bambini sull’importante tema del riciclo dei materiali.

La “Christmas Factory” allestita dal centro commerciale durante il periodo natalizio ha contribuito a rendere il Natale davvero memorabile, con un ricco programma di attività. Per l’occasione è stato realizzato uno spettacolare villaggio di Natale con area selfie, per scattare foto ricordo a tema e coinvolgere i visitatori in prima persona.

Anche il nuovo anno è iniziato con eventi di grande appeal, di respiro internazionale. Nel mese di febbraio si è tenuta “PhotoArk”: 60 splendide fotografie realizzate dal grande fotografo di National Geographic Joel Sartore, esposte in una mostra gratuita all’interno del centro commerciale. Un’importante iniziativa che ha portato i visitatori a scoprire, attraverso un percorso nelle gallerie, l’affascinante progetto di Sartore in difesa della biodiversità.

Le Terrazze ha aderito con entusiasmo alla campagna promossa dal CNCC, ospitando la raccolta fondi di Croce Rossa Italiana domenica 17 e 24 febbraio.

In occasione del Carnevale, le Terrazze ha accolto “L’Isola che non c’è”: una grande festa per coinvolgere grandi e piccini con numerose attività di animazione, oltre alla ricostruzione di un bellissimo Galeone Spagnolo, particolarmente realistico nelle ambientazioni.

Anche nei prossimi mesi si preannunciano appuntamenti importanti: dal 23 marzo al 14 aprile arrivano a Le Terrazze Le Macchine di Leonardo: una grande mostra in onore di Leonardo Da Vinci, che coinvolgerà tutti i visitatori del centro, proprio in occasione del cinquecentenario dalla morte del grande inventore, avvenuta nel Castello di Amboise in Francia il 2 maggio 1519. L’iniziativa è aperta a tutti ed è gratuita.

www.le-terrazze.it