ITALAMP – Design dell’illuminazione Made in Italy.

Dal 1975 Italamp ha costruito la propria riconoscibilità e notorietà nel settore della illuminazione decorativa distinguendosi per la qualità dei materiali e delle forme, cercando sempre il massimo dell’eleganza e della preziosità, grazie all’utilizzo di materiali pregiati e finemente lavorati.

Italamp is equipped with an efficient technical department able to offer excellent advice on the design of customized products, combining the modern industrial philosophy with project and budget requirements of the client.

COLLIER – Designer Marc Sadler

È una vera e propria lampada gioiello quella disegnata da Marc Sadler per Italamp. Un progetto prezioso nato dall’incontro tra lo sguardo audace e l’attenzione ai dettagli del celebre designer e la competenza di un’azienda che ha fatto della ricerca sul vetro il cuore della propria produzione.

Collier è un innovativo sistema d’illuminazione modulare a sospensione, composto da cavi di metallo su cui sonoinfilati, come perle di una collana, elementi luminosi in vetro intarsiato.



Ognuno di questi elementi è già di per sé una piccola opera d’arte con forme e dimensioni diverse e una differente lavorazione del vetro, ed è inoltre disponibile in vari colori per dare vita alle più svariate composizioni.



Topazio, diamante, acqua marina, rubino, ametista, agata, smeraldo, zaffiro: queste le tonalità con cui è possibile creare composizioni che non pongono limiti alla fantasia, dall’eleganza del monocromo ad un vivace arcobaleno, per disegnare lo spazio in modo sempre nuovo, grazie anche alla possibilità di creare strutture ad uno o più fili metallici con diversi intrecci.

Vero e proprio gioiello che veste di personalità ogni ambiente senza paura di osare, Collier fa parte del catalogo Moderno, Collezione Incanto.



NUCE – Designer Danilo De Rossi

Nuce è un inno alla differenza e all’idea che siano i dettagli il segreto della bellezza. Lampada a sospensione composta da un sostegno in metallo con finitura canna di fucile e diffusore in vetro soffiato, Nuce gioca la carta della personalità e propone quattro diffusori uguali nelle linee morbide ed allungate che ricordano, appunto, quelle di una noce, ma diversi l’uno dall’altro nei disegni che ne incidono il vetro.



Quattro motivi per quattro elementi che, singolarmente, rappresentano una scelta sobria e raffinata, ma in abbinamento regalano all’ambiente un tocco deciso di stile.



L’unicità di Nuce viene accentuata anche dalla possibilità di scegliere tra quattro varianti di colore -trasparente, fumè, tortora e verde oliva- e di creare composizioni che vedono i diffusori posizionati ad altezze diverse e con diversi orientamenti.

Nuce fa parte del catalogo Moderno, Collezione Incanto. Della stessa famiglia, disponibili anche la lampada a parete e due diverse lampade da terra.

VALENTINA – Designer THDP + Simone Bretti

È una femminilità austera che non si trattiene però di fronte alle lusinghe della passione, quella espressa da Valentina, la lampada a sospensione di Italamp dal fascino senza tempo.



L’equilibrio tra rigore e morbidezza che la contraddistingue è perfettamente espresso dalle forme arrotondate della struttura in metallo e del diffusore in cui il design, estremamente pulito, evoca una netta razionalità formale modernista, ammorbidita a sua volta dalla finitura in oro e dal rosso intenso del vetro, che conferiscono calore e grande atmosfera all’ambiente.



Una presenza discreta, quella di Valentina, che non teme però di stare al centro dell’attenzione e viene valorizzata da contesti dall’eleganza classica ed essenziale.



Disponibile in diverse varianti cromatiche, Valentina fa parte del catalogo Moderno, Collezione Incanto. Della stessa famiglia, disponibili anche la lampada a parete e da terra.

PREZIOSO – Designer Stefano Traverso e Roberta Vitadello

È un ritmo dall’eleganza rigorosa quello disegnato dagli elementi che compongono Prezioso, lampada a sospensione dalla personalità magnetica, che attrae l’attenzione, grazie all’armonia che ne contraddistingue il design.



Come note di una vivace partitura, i diffusori in tessuto dalle linee essenziali si sovrappongono, dando vita ad una sinfonia di materiali e consistenze diversi.



C’è l’austero marrone della stoffa, la delicatezza degli intarsi che disegnano il cristallo ed i riflessi delle sfaccettature della leggera pendaglieria Swarovski Elements, capace di creare giochi di luci e colore sempre diversi.



E poi c’è il tocco raffinatissimo dell’oro chiaro e del cromo delle finiture, che contribuiscono a rendere questa lampada un oggetto davvero prezioso. Disponibile in varianti dimensionali e cromatiche, Prezioso fa parte del catalogo Classico, Collezione Opera. Della stessa famiglia, previste anche la lampada a parete e da terra.

