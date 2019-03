MANILA GRACE potenzia la rete retail.

Manila Grace, brand italiano di abbigliamento e accessori donna, continua a potenziare la sua rete retail.

Le più recenti aperture vedono coinvolti quattro nuovi negozi in Corea del sud dislocati nei principali department store, uno in Iran e uno in Russia, sulla scia della strategia di espansione dell’ultimo biennio.

Le new openings rafforzano la ormai consolidata brand awareness internazionale, andando ad aumentare il numero, già significativo, di punti vendita sul territorio estero, e aggiungendosi alle attuali 13 boutique in Italia.

Le ultime aperture, tutte nella primavera del 2019, seguono il nuovo retail concept pensato per dare valore al prodotto e creare un’esperienza d’acquisto unica e qualificante. Lo spazio diventa un contenitore essenziale ma ricercato dove spicca l’utilizzo di materiali naturali, quali legno su rovere spazzolato e ferro satinato, assemblati e sovrapposti, fino a creare giochi di profondità e allineamenti insoliti.

Al piano di potenziamento della rete retail, che impegnerà il brand nel corso del 2019, si aggiunge il makeover di quattro boutique sul territorio italiano; i punti vendita di Via Frattina e Via Cola di Rienzo a Roma, quello di Viale Ceccarini a Riccione e Forte dei Marmi, in Via Spinetti si rinnovano, in linea con il nuovo concept.

