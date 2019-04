VDW Past to future _ Il pavimento del futuro.

Gerflor è ospite per la prima volta della Varese Design Week, per raccontare le molteplici applicazioni del PVC nell’ambito residenziale e contract.

A pochi giorni dall’inizio del Salone Internazionale del Mobile di Milano, che vede Gerflor al Fuorisalone con due installazioni, la prima presso Interni Human Spaces, all’Università Statale, mentre la seconda dedicata al mondo della famiglia e dell’infanzia si trova all’Opificio 31 in Tortona

(The Playful Living), Paolo Guanzani, Ad Gerflor Italia, sarà ospite della Varese Design Week per raccontare le molteplici potenzialità delle pavimentazioni viniliche applicate al mondo residenziale e contract.

In perfetto accordo con il tema di quest’anno della kermesse varesina, giunta quest’anno alla quarta edizione, Past to Future, Gerflor è il perfetto testimone di come le pavimentazioni viniliche abbiano definitivamente abbandonato un passato in cui il PVC non era visto come materiale di design per abbracciare invece un futuro dalle alte perfomance, in termini di estetica , resistenza ed ecosostenibilità.

Il vinilico è un materiale estremamente versatile, apprezzato per la sua flessibilità, il suo calore, la fonoassorbenza, la resilienza, la resistenza all’acqua e le caratteristiche antibatteriche e antiscivolo. Per tutte queste ragioni, le sue applicazioni in edilizia spaziano dal settore residenziale a quello professionale. Non a caso, Gerflor offre soluzioni specifiche per 10 diversi segmenti di mercato: edilizia sanitaria e scolastica, retail, industriale, sportivo, residenziale e housing, hospitality, uffici e trasporti.

Dal punto di vista pratico, significa che il vinilico è un pavimento dalla facile manutenzione e antimacchia, può essere posato in qualsiasi ambiente della casa (compresi bagno e cucina, spazi tipicamente molto umidi per i quali non tutti i rivestimenti risultati adatti) ed è estremamente facile da pulire, tanto da renderlo il più adatto per situazioni quali ospedali e scuole. E’ inoltre un materiale “caldo” e morbido al tatto, il che rende gli ambienti facilmente fruibili anche a piedi scalzi. La sua particolare struttura, lo rende perfetto sia nelle nuove costruzioni che nella ristrutturazione.

Un pavimento Gerflor infatti può essere utilizzato per ricoprire un pavimento già esistente, senza quindi necessitare di interventi murari dagli alti costi, è immediatamente calpestabile e, soprattutto, può essere rimosso facilmente quando si lascia l’abitazione, magari per riutilizzarlo.

Con un’esperienza di oltre 70 anni, Gerflor è inoltre sempre attenta ai temi ambientali e ha sviluppato, tra le altre, una gamma di prodotti innovativi ed eco-compatibili che utilizzano esclusivamente plasticizzanti al 100% di origine vegetale, creando pavimentazioni che si posizionano ai più alti standard mondiali, sia di estetica che di attenzione alla salute umana.



Nel settore delle pavimentazioni, i materiali vinilici oltre ad essere la soluzione più “efficace” per quanto riguarda i costi d’installazione, hanno un ciclo di vita ottimale (recupero materie prime, produzione, trasporto, uso e smaltimento). Tutte le nuove linee di prodotti Gerflor sono sviluppate con l’aiuto di modelli di analisi del ciclo di vita: l’azienda infatti, pretende di essere impeccabile per quanto riguarda la salvaguardia dell’ambiente sviluppando prodotti che si collocano tra quelli più basso emissivi del mercato.

Sabato 6 aprile 2019 ore 11,30

ROSSI ITALIAN DESIGN

via Stadio, ang. Via Vellone – Varese