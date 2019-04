Progetto per la Farmacia BEATRIZ DOMENECH di Valencia.

La Farmacia Beatriz Domenech si è affidata all’Architetto Joan Albert di A4 Estudio per la creazione del nuovo format.

Il progetto ha trasformato uno spazio esiguo di 60 mq in un luogo che raggiunge i 300 mq., e nel quale si definisce anche un nuovo linguaggio che propone un’esperienza d’acquisto innovativa ed unica.

L’ambiente presenta percorsi fluidi in cui si colloca un sistema di arredi realizzati su misura che permettono di coinvolgere il consumatore e di migliorare l’attività dei farmacisti.

L’ampia vetrina d’ingresso introduce a due aree laterali distinte: una caratterizzata da ripiani minimalisti in backlite dalle bianche finiture, dove l’illuminazione ben evidenzia i prodotti di dermo-cosmesi; in contrapposizione, una parete più calda, che si compone di listoni verticali in legno in alternanza con pareti a vegetazione sintetica, fornisce il contesto espositivo a prodotti naturali e dietetici.

Sono state ricavate altre tre postazioni: una sala d’attesa, un’area giochi per i più piccini ed una base-operativa rivestita in legno riservata al disbrigo delle mansioni dei farmacisti (preparazione e raccolta ordini, dove un sistema robotizzato convoglia i farmaci a destinazione).

I banchi cassa dalle forme poligonali sono stati appositamente studiati dall’architetto Joan Albert e realizzati in Solid Surface, materiale di nuova generazione dalle particolarità esclusive (assenza di pori, proprietà antibatteriche, resistenza, ridotta manutenzione), che enfatizzano ulteriormente gli spazi.

Un banco centrale è destinato alla vendita di cosmetici, mentre in un altro, più discosto, vengono convogliati i farmaci per mezzo del sistema di automazione. Un’ampia vetrata rivela un cortile con giardino annesso che elargisce luminosità a tutto il locale, compreso l’ufficio del proprietario e l’area ristoro del personale.

La sfida degli architetti di A4 Estudio è stata quella di proporre un progetto completamente su misura per la Farmacia Beatriz Domenech, nella quale generare riconoscibilità e memorabilità attraverso gli spazi, l’illuminazione ed il suo arredamento.

